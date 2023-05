陳國基於政府網站發布給《華郵》的信件稱,黎智英及相關人等被捕及檢控,與新聞自由完全無關(completely unrelated to the issue of press freedom),而是因欺詐及與勾結外國勢力危害國家安全被控。陳說,香港法院獨立行使司法權,所有被告將會或已獲得公平審訊。

他又表示,《基本法》保障新聞及言論自由,但自由可因國家安全受限制,而記者並非超然於法律,同樣有義務遵守法律。

《華盛頓郵報》社論提及,香港曾是亞洲中最自由的傳媒,但國安法實施後,香港在無國界記者新聞自由指數大幅下跌。社論質疑,香港當局檢控《蘋果日報》及「立場新聞」,與國家安全無關,只是消滅本港自由獨立的傳媒機構。