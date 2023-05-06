關愛隊可選區會否 麥美娟：新制只排除反中亂港者

荃灣區關愛隊昨午在荃灣西樓角花園舉行，麥美娟與副政務司長卓永興、中聯辦新界工作部長李薊貽、民政事務總署長張趙凱渝等出席誓師典禮。麥美娟見傳媒表示，改制後的區議會，制度設計上只限制「反中亂港」、破壞國家安全、非真誠擁護《基本法》及效忠特區的人；至於關愛隊成員，「不論他在關愛隊服務，或者在其他一些義工服務，都不應該因而限制該人參選」。根據政府早前公布的關愛隊成員名單，部分關愛隊隊長為當區現任區議員或在2019年連任失敗的區議員。

荃灣民政專員：

公務員訓練佳 兼顧政策及地區

荃灣民政事務專員區家盛將負責帶領荃灣區關愛隊。區議會改制後，民政事務專員將同時擔任該區區議會主席及區議會選舉主任，區家盛昨回應傳媒提問表示，法律有明確條文訂明其於各個角色的權力，認為不會「出現什麼問題」，又認為作為公務員有良好訓練，兼顧政策及地區工作。

卓永興昨主持典禮表示，期待未來與荃灣區及其他各區「關愛隊」合作，為居民解決地區問題，港府資助不同團體組成關愛隊，目的是在突發和緊急事故時可迅速動員地區網絡，協助受影響居民。