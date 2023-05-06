關愛隊可選區會否 麥美娟：新制只排除反中亂港者

【明報專訊】荃灣區關愛隊昨舉行誓師典禮，該區設19個小區關愛隊，各由一名隊長帶領，由荃灣民政事務專員區家盛統籌。民政及青年事務局長麥美娟昨被問及關愛隊成員日後可否參選區議會、兩者角色會否重疊，她強調改制後的區議會只會排除「反中亂港」者，關愛隊成員不會受限制。
荃灣區關愛隊昨午在荃灣西樓角花園舉行，麥美娟與副政務司長卓永興、中聯辦新界工作部長李薊貽、民政事務總署長張趙凱渝等出席誓師典禮。麥美娟見傳媒表示，改制後的區議會，制度設計上只限制「反中亂港」、破壞國家安全、非真誠擁護《基本法》及效忠特區的人；至於關愛隊成員，「不論他在關愛隊服務，或者在其他一些義工服務，都不應該因而限制該人參選」。根據政府早前公布的關愛隊成員名單，部分關愛隊隊長為當區現任區議員或在2019年連任失敗的區議員。
荃灣民政專員：
公務員訓練佳 兼顧政策及地區
荃灣民政事務專員區家盛將負責帶領荃灣區關愛隊。區議會改制後，民政事務專員將同時擔任該區區議會主席及區議會選舉主任，區家盛昨回應傳媒提問表示，法律有明確條文訂明其於各個角色的權力，認為不會「出現什麼問題」，又認為作為公務員有良好訓練，兼顧政策及地區工作。
卓永興昨主持典禮表示，期待未來與荃灣區及其他各區「關愛隊」合作，為居民解決地區問題，港府資助不同團體組成關愛隊，目的是在突發和緊急事故時可迅速動員地區網絡，協助受影響居民。