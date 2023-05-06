建制組聯盟 街站蒐簽名撐區選新制 特首司局長多區站台 總指揮陳勇：爭取日日擺

政府月中辦簡介 沙田主席：學語言偽術

本報得悉，政府本月15日將舉行新區會簡介會，邀請區議會現任正副主席，分區會、滅罪會及防火會「三會」正副主席，以及關愛隊隊長出席。民政事務總署回覆查詢稱，政府會陸續與主要政黨會面，並籌辦簡介會與持份者交流，解說方案並聽取意見，官員亦會繼續透過不同活動宣傳，爭取市民支持。表明不尋求連任的沙田區議會主席麥潤培說，諮詢意義不大，但有意出席簡介會，形容是「聽吓點樣死都拗番生，學吓語言偽術」。

李家超昨早無預先通知傳媒下，到民建聯及工聯會位於灣仔的街站，並與在場建制人士叫口號。他又鼓勵新制下將接任區議會主席的灣仔民政專員張雁伶，說日後責任落在她身上，「有好多工作要你做」。

多個建制政黨及社團昨成立大聯盟支持新制，由人大常委李慧琼擔任總召集人，49個建制政黨社團組織代表擔任聯合召集人。聯盟昨在銅鑼灣舉行儀式，除主責方案的兩名局長麥美娟及曾國衞，副財政司長黃偉綸、保安局長鄧炳強、財庫局長許正宇、醫衛局長盧寵茂等先後到場簽名支持。其他司局長亦分別到其他建制街站撐新制，並派發傳單。友好協進會等多個建制社團也設置街站，多名人大政協出席宣傳。

林定國：區會不能行使政治權力

此外，律政司長林定國昨表示，根據《基本法》第97條，政府「可」設立非政權性區域組織，但並非必須設立，有別於立法會制定法律及監察政府，區會不能行使任何政治權力。至於日後區議員提及反對意見會否被視為違反職權，他說很難回應假設問題，要按實際情况判斷。

根據建議，政府會設機制監察區議員表現，包括開會次數等納入指標（見表）。被問及民主派區議員表明不尋求連任時，民青局長麥美娟說，參選與否都是個人考慮，強調新制只是針對「反中亂港」者，否認區議會制度針對任何人。

政制局長曾國衞說，直選、互選及委任工作預計12月中舉行，希望明年1月與現屆區議會無縫交接。政府目前爭取立法會暑假休會前通過新區會方案，立法會內務委員會昨通過民建聯陳克勤建議，在內會下成立小組委員會先討論區議會改革方案，待政府提交草案後隨即可轉成法案委員會審議。有關做法曾在審議修改選舉委員會及立法會選舉制度時採用。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676