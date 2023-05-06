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工會須申報全體理事 勞聯：沒作用添行政

【明報專訊】職工會登記局昨日刊憲，修訂職工會或工會聯會會員及職員理事周年申報表，下周一（8日）開始，工會或工會聯會提交相關表格時，須填寫所有理事會成員的姓名及職位。勞聯主席林振昇表示，相關部門一直備有工會理事完整名單，認為新安排作用不大，且增加行政工作。

勞工處：資料有限 不會構成不便

工會或工會聯會過往提交周年申報表時，在表格乙部只須填寫主席、副主席等4名理事，以及核數師的姓名和職業。下周一起，則要提供所有理事會成員的中英文姓名、職位。

勞工處回覆本報查詢時表示，因應運作經驗，修訂後的表格將提供所有理事的姓名及職位，以便登記局適時掌握有關資料以執行條例。勞工處又補充，由於現行表格已須提供指定職位的理事資料，加上須提供的資料非常有限，修訂表格並不會對職工會或職工會聯會構成不便。勞工處另稱截至上月底，本港共有1447間已登記職工會；今年1至4月，登記局接獲13宗新職工會登記申請。

林振昇：登記局已掌名單

林振昇指出，工會現時在成立、理事換屆或改選時已要向登記局提交理事名單，認為登記局理應掌握相關資料，對修改周年申報表的用意感不解。他指出，不同理事會的規模各異，「細嘅可能得7個人，有啲可能有廿幾三十人」，新安排將增加工會的行政工作，或令小規模的工會每年或要「花多少少時間填表」，建議勞工處增加選項，若理事組成未有改變可以「打個剔就算」。

社工總會：不熟例者或「有啲擔心」

香港社會工作者總工會會長張志偉則表示，工會理事資料一直在網上公開，認為新安排對工會運作未必有很大影響，惟可能令部分不熟悉職工會條例的人「有啲擔心」。

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