360副店長藏童色情片 官：僅是認真工作宅男

要求辯方進一步求情 交代背景

法官詢問被告背景有何特殊，因從辯方求情中只覺得被告是一個「宅男但好認真工作」，因此押後案件至6月16日，讓辯方進一步求情，其間被告須還押，待索取心理專家及背景報告。

須還押 待索心理背景報告

被告耿栢浩為優品360分店副店長。案情指出，2020年10月16日，警方搜查被告與父母同住的北角某住宅單位，在被告的桌上電腦內發現一些懷疑兒童色情影像。被告警誡下招認，他從互聯網下載涉案影像，供個人觀看。

警方其後檢驗該電腦，發現存有377段兒童色情影像。被告警誡下招認，他透過Foxy搜尋關鍵詞「幼幼」而下載涉案全部錄像，供其手淫之用。涉案影像主要屬6至15歲兒童的「兒童與成人之間插入的性活動」類別。

辯方求情表示，被告為人孤癖、寂寞及好奇。他起初從網上觀看色情片，其後從網上下載涉案影像，但由於該些影像是免費下載得來，因此被告不屬於資助有關犯案行為。惟法官舉例反駁，市民喜愛看免費報紙，亦能助長市場需求。

【案件編號：DCCC 681/22】