兄非禮親妹罪成 官准保釋考DSE

「仲有心考試，就唔好阻礙」

被告為應屆文憑試考生，目前尚餘兩場考試，辯方希望續准保釋，法官表示「（被告）仲有心考試，就唔好阻礙」，准保釋至5月24日判刑。

女童X現年16歲，案發後她獲安排入住兒童之家，其兄長W.C.K.現年17歲，為學生。控方案情指X一家四口居於荃灣一個開放式單位，案發於2018年，X供稱曾於家中兩度遭兄長非禮，另3次事件先後發生於旺角鬧市和荃灣街市，被告以手肘掃X胸部。

法官裁決時指出，接納X就被告摸她胸及摩擦她臀部的證供，又指X沒有向身邊友人透露事件不會削弱其證供，始終被親哥哥非禮是難以啟齒的事情，而且摩擦臀部的情節更甚，未至最後一刻也不會說出，是可以理解。

未證故意掃胸 鬧市非禮3罪脫

法官續稱，被告同意他讀中一時已知道不可亂摸異性身體，故可以排除被告因案發時未成年而無合理犯罪能力的說法，因而裁定上述兩情節罪成。至於其餘3罪，法官指街上人多，X不肯定被告是否故意非禮她，未能排除貪玩或意外碰到胸部的可能，裁定罪脫。

與父同侵犯 押後同日判刑

女童X的父親W.K.F.（現年50歲，無報稱職業）早前承認4項非禮罪。法官昨日裁定X的兄長兩罪成立，為他索取感化及社會服務令報告，另為X索取創傷報告，並下令將父子兩人案件押後至本月24日同日判刑。

【案件編號： DCCC 1、641/22】