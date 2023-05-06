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官批影響警隊聲譽 當值男警偷拍兩女囚4周

【明報專訊】一名53歲便衣警員於當值期間在大埔接連偷拍兩名女子，包括以手機近鏡拍攝其中一名女事主的胸部數次。他早前承認「作出有違公德的行為」及「遊蕩導致他人擔心」兩罪，案件昨於粉嶺裁判法院判刑。署理主任裁判官黃士翔考慮被告在執勤期間犯案，損公眾對警員的信任，影響警隊聲譽，須判處阻嚇刑罰，監禁4個星期。

黃官判刑時指出，本案性質較同類型案件輕，被告伍佩偉只拍攝事主的外表，沒有拍攝裙底等私隱地方，但留意到相片亦有專注事主的胸部及腳部，侮辱女性的尊嚴及侵犯其私隱；本案的嚴重之處是被告為當值警員，本應有責任保護巿民，受巿民信賴，惟他違反公眾的信任，當值時作出有違公德行為，更在同日干犯兩項控罪，涉及兩名受害者，案情嚴重。

官：心理問題非理由 須判阻嚇刑罰

黃官續稱，辯方求情強調被告已改過自新，接受輔導治療，但其心理問題非不判監的理由，雖然社會服務令報告建議判處社會服務令，但他認為須判處阻嚇刑罰，最終兩罪各以6星期為量刑起點，認罪後減至4星期，兩罪同期執行，即總刑期4星期。

控罪指被告於2022年5月31日，在大埔新興花園商場地下惠康超級市場作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即錄影或企圖錄影女子X的私密影片；及同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Y合理地擔心自身安全或利益。

【案件編號：FLCC1552/22】

相關字詞﹕作出有違公德的行為 偷拍 警員犯法

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