綁震蛋車廂狎少女 醫生囚兩周 官指「本有大好前途」 被告上訴准保釋

僱主求情：對病人關懷備至

報稱醫生的被告李永熙被控於2022年4月15日，在一列由深水埗前往太子的港鐵列車內，猥褻侵犯女子X。辯方昨日進一步求情時，呈上被告現任僱主和前同事的信件，均讚揚被告是一名好醫生，對病人關懷備至。辯方重申本案為單一事件，被告不堪工作壓力才犯案，現上了寶貴一課，冀法庭寬大處理。

暫委裁判官王詠文判刑時指出，辯方早前呈上被告的獎狀、獎學金證明書、嘉許狀等，力證他有良好品格，被告又承認犯案行為不當，可惜感化官認為他悔意流於表面，不適宜判處社會服務令。王官續稱，事發於港鐵車廂內，被告「唔止一下」非禮事主，判罰款或緩刑都不足以反映刑責，監禁是合適選項。

考慮抗疫貢獻 採最低量刑起點

王官同時考慮被告背景良好，無證據顯示事主有心理影響，以及被告在疫情嚴峻時在隔離中心工作，採納最低量刑起點，判他入獄兩周。被告等候上訴期間的保釋金調高至3萬元，另須向警署報到、交出旅遊證件和不得離港。

被告審訊時稱有不舉問題，用震蛋治療，被捕後遭警員嘲諷，非自願下招供。王官早前指警員無從得知其身體狀况，亦未能證明如何招人取笑，認為被告供辭不可信，裁定他故意貼近X，圖獲得性快感。

【案件編號：WKCC1235/22】