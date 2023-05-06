交收名表時斬賣家劫表 兩青年囚8年

【明報專訊】港鐵大圍站3年前發生持刀傷人劫案，一名男子在網上以27.5萬元出售一隻勞力士手表，於大圍站交收時遭兩名青年持牛肉刀斬其小腿及伸縮棍打至頭破血流。兩名青年承認搶劫及有意圖而傷人兩罪，昨於高等法院判刑。法官李素蘭形容被告精心策劃惡毒襲擊，眾目睽睽下於公眾場所犯案，手法兇狠、血腥，令事主受重傷，影響活動能力，判兩人囚8年。
官斥精心策劃 事主仍無法跑
被告黃子鋒（24歲）和譚凱仁（23歲）承認2020年8月4日在大圍港鐵站D出口劫去吳耀燊一隻手表，並在同日同地非法及惡意傷害吳，意圖導致其身體受嚴重傷害。
李官判刑時指出，被告於不少巿民下班或放學的繁忙時間在公眾場所使用嚴重暴力，不難想像目擊者會受驚，甚至有無辜受牽連的風險；事主事後需縫11針，事隔3年走路仍有神經痛和足下垂，無法跑步，需戴腳踝固定器，影響活動能力。雖然黃子鋒願賠償4萬多元，又寫信向事主道歉，仍不能彌補事主的創傷。李官考慮兩被告有相關案底，將兩罪的部分刑期分期執行，判囚8年。
案情稱，47歲男事主在2020年7月於facebook以27.5萬元出售一隻勞力士Daytona玫瑰金表，隨後與買家相約試戴及交收。案發時下午4時許，被告黃子鋒與事主擬交收，當事主不願殺價至26萬元時，另一被告譚凱仁手持長43厘米的牛肉刀斬向事主後背和小腿，黃則以長42厘米的伸縮棍打事主的頭，事主逃走不果，最終交出內有手表的袋子。