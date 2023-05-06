政總外擺示威道具罰款 曾健成申覆核被拒

【明報專訊】社民連去年10月11日到政總示威，促政府撤銷限聚令和口罩令等措施，其間在圍欄外放置寫有訴求的道具掃把和垃圾鏟，最終曾健成遭警方發出定額罰款通知書。曾健成昨在東區裁判法院就傳票控罪「在公眾地方棄置扔棄物」的判罰申請覆核，裁判官認為被告沒有收到通知書是他個人疏忽所致，拒絕申請，下令他繳交罰款、訟費等共3300元。
個人疏忽未收信 申訴期已過
被告曾健成（66歲）就判罰申請覆核，稱無在有關期間收到警方發出的罰款通知書。裁判官何慧嫻稱，法庭只有在接納延誤並非因被告的疏忽所致，才會批准申請。被告有向警方提供住址，但在控方指稱的寄出通知書期間，即2022年11月18至28日，他無返回住所主動檢查信箱，由前妻代為收件，卻不知對方的檢查習慣，直至今年2月才知悉信件的存在，認為屬被告個人疏忽。
被告承認有關責任，但表明反對控方檢控，詢問有否其他方法跟進。何官解釋，如被告不同意做法，須在發出通知書內10日提出，現時期限已過，最終下令他繳付1500元定額罰款、1500元附加罰款及300元訟費。
曾健成：昔政府願收道具
曾健成在庭外表示，往屆政府都願接收除雞肉、「豬頭」等以外的道具，批評「好多嘢都任佢（警方）告」，反問若道具上有特首李家超的相片，是否也算棄置廢物。