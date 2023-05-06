政總外擺示威道具罰款 曾健成申覆核被拒

個人疏忽未收信 申訴期已過

被告曾健成（66歲）就判罰申請覆核，稱無在有關期間收到警方發出的罰款通知書。裁判官何慧嫻稱，法庭只有在接納延誤並非因被告的疏忽所致，才會批准申請。被告有向警方提供住址，但在控方指稱的寄出通知書期間，即2022年11月18至28日，他無返回住所主動檢查信箱，由前妻代為收件，卻不知對方的檢查習慣，直至今年2月才知悉信件的存在，認為屬被告個人疏忽。

被告承認有關責任，但表明反對控方檢控，詢問有否其他方法跟進。何官解釋，如被告不同意做法，須在發出通知書內10日提出，現時期限已過，最終下令他繳付1500元定額罰款、1500元附加罰款及300元訟費。

曾健成：昔政府願收道具

曾健成在庭外表示，往屆政府都願接收除雞肉、「豬頭」等以外的道具，批評「好多嘢都任佢（警方）告」，反問若道具上有特首李家超的相片，是否也算棄置廢物。

【案件編號：ESL 21/23】