被指會上自稱「立場姐姐」 何桂藍庭上大喊「無」

鍾錦麟續稱，該次在教協舉行的新東會議共20多人出席，鍾另因區議會事務缺席同年5月的新東會議。法官一度問及會議的場地設置，鍾表示，開會的長型活動室面積很大，相當於大半個西九龍法院第三庭，眾人圍繞長桌而坐；戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鍾等坐在同一張桌。鍾又提到，正正就是在該個活動室舉辦6月9日的初選記者會。

鍾無留意協調文件改「會運用」否決權

庭上展示戴耀廷於4月起發送的新東協調文件，列明會「積極運用」否決權。鍾稱戴耀廷有傳送文件初稿予他，戴修正了目標議席寫法後的版本，亦傳送給新民主同盟范國威，故鍾相信戴發送文件予所有參選人。鍾亦只留意用字包括《基本法》賦予的權力。及至6月，鍾沒有留意文件的相關字眼改成「會運用」否決權，其間他不曾聽過有參選人提出反對。

官批控方提問「闊如宇宙」

此外，法官陳慶偉於早上甫開庭時關注，審訊踏入第53天，控方曾稱需時55天完成控方案情。陳官表示，控方明知哪些是真正關鍵的議題及不受爭議的事宜，提醒控方直接提問證人，法庭不欲重複聽取證供3遍。

控方及後問鍾，就「墨落無悔」聲明書有什麼事情欲告訴法庭，陳官打斷並批評，控方的問題如宇宙般廣闊，質疑想問何事。控方於是引述聲明提到的「共識」問鍾，鍾稱以他所見，會議只就誰參選達成共識，聲明令他以為是否就否決權已有共識。

（初選案）