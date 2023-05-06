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港聞二

被指會上自稱「立場姐姐」 何桂藍庭上大喊「無」

【明報專訊】當時身兼西貢區議會主席的鍾錦麟昨供稱，他有份主持2020年4月的新東協調會議，會上討論初選方案和目標議席，沒有討論否決預算案。鍾憶述，被告何桂藍在會議自我介紹為「立場姐姐」，身處犯人欄的何桂藍聞言激動稱「我肯定無！」陳官提醒被告不要高聲大叫，鍾稍為調整字眼稱，何桂藍說別人稱呼她做「立場姐姐」，何再叫道「無！肯定無！」鍾表示，何在會議曾經發言，惟不記得她說過的內容。

鍾錦麟續稱，該次在教協舉行的新東會議共20多人出席，鍾另因區議會事務缺席同年5月的新東會議。法官一度問及會議的場地設置，鍾表示，開會的長型活動室面積很大，相當於大半個西九龍法院第三庭，眾人圍繞長桌而坐；戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鍾等坐在同一張桌。鍾又提到，正正就是在該個活動室舉辦6月9日的初選記者會。

鍾無留意協調文件改「會運用」否決權

庭上展示戴耀廷於4月起發送的新東協調文件，列明會「積極運用」否決權。鍾稱戴耀廷有傳送文件初稿予他，戴修正了目標議席寫法後的版本，亦傳送給新民主同盟范國威，故鍾相信戴發送文件予所有參選人。鍾亦只留意用字包括《基本法》賦予的權力。及至6月，鍾沒有留意文件的相關字眼改成「會運用」否決權，其間他不曾聽過有參選人提出反對。

官批控方提問「闊如宇宙」

此外，法官陳慶偉於早上甫開庭時關注，審訊踏入第53天，控方曾稱需時55天完成控方案情。陳官表示，控方明知哪些是真正關鍵的議題及不受爭議的事宜，提醒控方直接提問證人，法庭不欲重複聽取證供3遍。

控方及後問鍾，就「墨落無悔」聲明書有什麼事情欲告訴法庭，陳官打斷並批評，控方的問題如宇宙般廣闊，質疑想問何事。控方於是引述聲明提到的「共識」問鍾，鍾稱以他所見，會議只就誰參選達成共識，聲明令他以為是否就否決權已有共識。

（初選案）

相關字詞﹕何桂藍 串謀顛覆國家政權罪 協調 新界東 民主派初選案 港區國安法

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