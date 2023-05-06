鍾：早憂無差別否決招DQ 曾問戴 稱「否決計劃」愈詳細愈惹建制反彈 風險趨增

踏入第53日審訊，認罪被告鍾錦麟繼續作供，供述初選的不同階段。案發時鍾錦麟和馮智活同為民主動力副召集人，趙家賢為召集人。鍾表示，2020年2月馮智活知悉趙家賢想參與選舉協調，故將民動、戴耀廷和區諾軒「撮合」起來，安排各人在太古城一餐廳商討初選。代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文提出，根據鍾錄取的無損權益口供，戴耀廷席間從未談及否決財案。鍾表示同意，稱戴主要講述民主派立會過半的目標。

趙戴區選協調時已不諧

辯方問到，趙家賢當時有否對初選表達憂慮，鍾錦麟稱不太肯定，但趙家賢絕對有表達對戴耀廷的憂慮。鍾透露，趙一直擔心戴不會將初選過程遇到的問題告知民主動力；鍾本人則擔憂戴將否決財案計劃講得愈來愈詳細，建制派反應愈強烈，會增加參選人DQ風險。法官李運騰聽畢質疑，當時初選尚未成事，為何趙已對戴抱持憂慮。鍾回答，趙戴二人在早期區議會選舉協調「弄得相當不快」，隨着初選計劃落實，趙對戴的不滿更強烈。

戴覆主力提運用基本法權力

同年4月，鍾錦麟協助主持新界東初選協調會議。他在會後「拉咗戴耀廷埋一邊」，稱外界認為參選人無差別否決財案或被DQ，問戴耀廷可否不作此要求。戴當時回應，不會要求參選人無差別否決財案，只會說明「積極運用」基本法賦予的權力，反問「我講明基本法權力，就唔會有問題喇啩？」鍾表示，基本法的確賦權立會審批政府開支，自己當刻信任戴的主張合法，亦「拗唔過」對方。

被問及如何得知DQ風險，鍾錦麟稱親中媒體、親政府人士等傳出相關說法。法官陳慶偉一度表示，媒體報道的消息甚多，鍾回應「不幸地都會成真」。陳官進一步表示，並非所有媒體的內容會成真，當中存在大量假資訊（misinformation）。鍾遂稱，自己純粹相信建制媒體的風聲或代表中央政府，加上批評初選的聲音來自建制陣營，並非只源於個別板塊，故要謹慎處理風險。

部分傳統民主派不撐「無差別」

鍾錦麟形容，中央的舉措可能構成「組合拳」，自己不清楚什麼事件會觸發中央調整對港政策，「拆彈咁……拆得一樣得一樣」。代表何桂藍的大律師Trevor Beel後來問到，戴耀廷提倡否決財案，是不是觸發DQ的「紅旗」，鍾認同會構成風險。不過，鍾表示部分傳統民主派不會支持無差別否決財案，他當時「另一頂帽」是西貢區議會主席，曾提倡擴建將軍澳醫院，「我𠵱個諗法代表好多民主派地區工作者的諗法」。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）