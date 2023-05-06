【Emily】報業公會獎特首致辭 明報14獎 李：好消息可以是好新聞 盼多報喜

籲防假資訊 傳媒要持平捍真相

噚日做主禮嘉賓嘅李家超話新聞係歷史嘅初稿，見到唔少獲獎報道都係環繞第五波新冠疫情，形容香港正喺復常路上全速奔馳，最壞嘅時候已經離開。佢又引用英文諺語「no news is good news（無消息就係好消息）」，話好消息其實都可以係好新聞，例如深入分析、詳細報道嘅新聞可以啟發讀者思考，推動社會進步，希望新聞界可以多報道唔同嘅好消息，令市民感受到香港有好多值得鼓舞嘅地方，增加港人自信心。佢仲話期待報道好消息嘅新聞下年可以雄踞最佳新聞獎。

受新冠疫情影響，過去3屆嘅新聞獎得獎者都唔可以坐埋一齊食番餐，今年終於可以喇。報業公會主席郭艷明話好高興大家終於可以齊齊整整食餐飯，亦唔再需要戴口罩。