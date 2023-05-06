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2023年5月6日星期六
港聞二
建制組聯盟 街站蒐簽名撐區選新制 特首司局長多區站台 總指揮陳勇：爭取日日擺
棄連任李慧琼：民建聯積極參選
關愛隊可選區會否 麥美娟：新制只排除反中亂港者
《華郵》批國安法削新聞自由 陳國基：評論毫無根據
研究40年 電子道路收費「未必需要」 運輸署長：解決中環違泊大致解擠塞 專組兩年半無開會
稱冰協報告不實 港協楊祖賜：以會面內容作準 領隊：第二次晤主辦方交USB被拒 盼楊細聽3月錄音
管治改善9範疇 章程增執委職責
蔡若蓮證實5小學派0班 否認不近人情 稱開班線原初24減至16人 無止境下調對學生不理想
跨境生人數大跌 蔡：部分地區見「水尾」
最新檢視6空置校舍 規劃署倡4幅建屋
簡屋「摸底會」 料機構關注租金可持續性
澳門酒店兇殺案 疑犯潮州落網
走私1.6噸鹿茸市值2100萬 兩內地男被捕
鍾：早憂無差別否決招DQ 曾問戴 稱「否決計劃」愈詳細愈惹建制反彈 風險趨增
被指會上自稱「立場姐姐」 何桂藍庭上大喊「無」
政總外擺示威道具罰款 曾健成申覆核被拒
交收名表時斬賣家劫表 兩青年囚8年
綁震蛋車廂狎少女 醫生囚兩周 官指「本有大好前途」 被告上訴准保釋
官批影響警隊聲譽 當值男警偷拍兩女囚4周
兄非禮親妹罪成 官准保釋考DSE
360副店長藏童色情片 官：僅是認真工作宅男
工會須申報全體理事 勞聯：沒作用添行政
訛稱炸彈放中聯辦 躁鬱男簽保守行為年半
兩車相撞 七人車翻側司機被困
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【Emily】報業公會獎特首致辭 明報14獎 李：好消息可以是好新聞 盼多報喜
【Emily】邱達根申「灣區行」辯論加時 資深議員有疑慮
【Emily】APEC中小企工作小組會議 逾百代表到港
【Emily】昂坪360五一8000客勝疫前
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【明報專訊】（請看附圖）
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