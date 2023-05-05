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2023年5月5日星期五
港聞二
私宅管理費飈 消委促增分攤透明度 11年物管投訴半涉價格 倡物監局建公開資料庫
5項目住宅業權不達半 住戶齊心亦不夠票炒物管
公契列開會須商場代表 黃埔住戶欲改無從
涉串謀假報價單騙法團 物業主任及承辦商被起訴
冰協第三度報告認或不足 交企管建議 反駁港協 指「核對國歌嘗試不足」不等同「處理有欠莊重」
月中醫療展 助阿Mo同款外骨骼機械人參展
特快特強止痛藥續搶手 「每次返貨10盒 第二朝賣晒」
鍾錦麟：趙家賢欲協調選舉無人睬 稱民動2020年2月允助初選 與趙說法不符
稱熱中政治 12歲做范國威義工
發展局：助潛在申請人擬備資料 土地共享申請期延長一年
天星船長通宵更猝死 家屬登船拜祭
鄒幸彤煽惑罪脫 律政司申上訴6‧8審
貨櫃碼頭龍門架輾斃工人 勞處發停工通知
議員質疑履職制官員權大 麥美娟：免區議員坐15分鐘走
被指曾撐取消委任制 麥批斷章取義
2025後BNO簽證存否 英領事：暫無討論需變
校內分娩後棄 中六生認殺嬰 官嘆悲劇索感化報告 前男友稱自己才應坐牢
約瑟爹利頭骨凹陷命危 警查虐畜
涉襲《東張》主持 七旬婦稱被誣拒簽保
家計會推免費孕前基因篩查 針對高危配偶查300種遺傳病 計劃為期3年
童樂居虐兒案 打頭跪腿虐9童 被告盼日後服務老人
房車失控衝落坡 險撞涼亭
天水圍南亞漢揮鎅刀 男子遇襲一度半昏迷
大灣區GBA新聞：內地最忙10地鐵線 7在廣深 穗城軌日載近650萬人次 「客運強度」最高
灣區手記：針刺實驗 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】陳穎欣：區會納才當如麥美娟 曾國衞一句話引笑議事堂……
【Emily】五四104周年 陳國基話聯想到「完善地區治理」
【Emily】青年調查：八成人最想政府免息貸款助置業
【Emily】講咗10年 東鐵月台有第一道幕門喇
【Emily】社企推智能漂書機 黃錦星捐書話當年
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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