童樂居虐兒案 打頭跪腿虐9童 被告盼日後服務老人

官索背景報告 被告還押候懲

現年27歲的被告馮凱琍虐待9名年齡小於3歲的幼童，案情指出，2021年12月1日，被告用手打向一名身分不詳男童的頭部，令他倒地哭泣，又用腳踢兩歲男童U落牀。同年12月7日，U在地上爬行時，被告用手打他；另外，兩歲女童W躺地上時，被告捉緊W的肩膀後用力搖晃。

12月14日，3歲女童I及2歲男童B在牀上，分別遭被告拍打頭部及分開兩腿至「劈腿」動作。同日，3歲男童A看電視時擺弄搖控器，被告大力打向A的頭部，以及一名身分不詳男童地上扭動時，男童遭被告夾於雙腳之間，被告在男童耳邊跺地，又用腿轉動男童。12月21日，1歲男童G睡在牀上時，被告跪在G身上約6秒，並將G翻身後再跪到其大腿處約11秒。

認9罪 求情指照顧幼兒力不從心

辯方求情表示，被告早於2017年加入童樂居工作，其後到海外工作旅遊，至2020年重投童樂居時，被安排照顧1至3歲的幼童，隨之增加其工作困難。辯方讀出被告親筆求情信，指她自小內向拘謹，唯有對兒童才表現自在。被告入職後感覺童樂居是她夢寐以求的工作，因為照顧嬰兒同時能治癒其心靈。當照顧對象轉為幼童後，被告開始力不從心，難以維持房間秩序，為同事增添困擾，她為了挽回同事對其認同，才會走上捷徑。被告自稱，相比有案底及失去工作，她一次又一次傷害幼童的行為才令她痛心。被告對上司、幼童及其家長表示歉意，並指有意日後服務其他有需要人士。

【案件編號：KCCC285/2022】