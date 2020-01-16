港聞

港聞二

家計會推免費孕前基因篩查 針對高危配偶查300種遺傳病 計劃為期3年

【明報專訊】為減低初生嬰兒患罕見病風險，公營醫療系統為孕婦或出生嬰兒提供基因篩查，惟計劃可測疾病有限，且未提供孕前檢查。中大醫學院與家計會合作開展賽馬會高危配偶遺傳病基因篩查計劃，本月起免費孕前遺傳諮詢及基因檢測，可同時篩查約300種基因疾病，料3年內做千次檢測。中大醫學院婦產科學系教授梁德楊表示，孕前基因篩查可盡早識別嬰兒潛在風險，另助家長預先準備，亦有利醫護制定生育計劃建議方案。

料做千次基因檢測

家計會執行總監林慧翔表示，計劃申請者須年滿18歲或以上、持有香港身分證、計劃生育而未懷孕等（見表）。她稱，合資格者須於家計會網頁遞交申請表格，初步評估後分流至指定診所跟進，有進一步需要者會安排抽血做基因測試，8至10星期後有報告。林表示，計劃為期3年，預計每年可接見約1000對伴侶，3年內進行約千次基因檢測。

中大醫學院婦產科學系及兒科學系遺傳醫學專業應用副教授莊淑貞解釋，單基因或多個基因突變均有可能引起遺傳疾病。隱性遺傳病基因攜帶者一般沒有症狀，篩查前並不自知為相關基因攜帶者，若父母雙方均為同一隱性遺傳病攜帶者，後代有25%罹患該病。梁德楊另表示，染色體異常、基因突變等另會引致流產、胎兒畸形、遺傳單基因疾病等。

現時公營醫療系統提供產前唐氏綜合症篩查或新生兒代謝病篩查等服務，梁德楊表示，相關服務僅限少數疾病，或在懷孕後或嬰兒出生後才能進行。是次計劃下的隱性攜帶者可同時篩查多種疾病、可以孕前進行，為準家長爭取充裕時間做預備，形容兩者有「好大分別」。至於會否希望公立醫院能夠提供相關服務，梁德楊認為須考慮成本、流程等因素，是次計劃將是很好的示範，形容將相關篩查納入公營醫療系統屬「指日可待」。

梁：讓夫婦早做預備

有望納入公院服務

市民王太從2016年開始經歷3次流產，隨後自費基因篩查發現與丈夫均帶有隱性致病基因，最終通過體外人工受孕（IVF），2021年誕下女兒。她說，要「發現問題先可以解決問題」，形容為伴侶提供孕前檢測屬相當好的計劃。

上 / 下一篇新聞

私宅管理費飈 消委促增分攤透明度 11年物管投訴半涉價格 倡物監局建公開資料庫
私宅管理費飈 消委促增分攤透明度 11年物管投訴半涉價格 倡物監局建公開資料庫
5項目住宅業權不達半 住戶齊心亦不夠票炒物管
5項目住宅業權不達半 住戶齊心亦不夠票炒物管
公契列開會須商場代表 黃埔住戶欲改無從
公契列開會須商場代表 黃埔住戶欲改無從
涉串謀假報價單騙法團 物業主任及承辦商被起訴
涉串謀假報價單騙法團 物業主任及承辦商被起訴
冰協第三度報告認或不足 交企管建議 反駁港協 指「核對國歌嘗試不足」不等同「處理有欠莊重」
冰協第三度報告認或不足 交企管建議 反駁港協 指「核對國歌嘗試不足」不等同「處理有欠莊重」
月中醫療展 助阿Mo同款外骨骼機械人參展
月中醫療展 助阿Mo同款外骨骼機械人參展
特快特強止痛藥續搶手 「每次返貨10盒 第二朝賣晒」
特快特強止痛藥續搶手 「每次返貨10盒 第二朝賣晒」
鍾錦麟：趙家賢欲協調選舉無人睬 稱民動2020年2月允助初選 與趙說法不符
鍾錦麟：趙家賢欲協調選舉無人睬 稱民動2020年2月允助初選 與趙說法不符
稱熱中政治 12歲做范國威義工
稱熱中政治 12歲做范國威義工
發展局：助潛在申請人擬備資料 土地共享申請期延長一年
發展局：助潛在申請人擬備資料 土地共享申請期延長一年
天星船長通宵更猝死 家屬登船拜祭
天星船長通宵更猝死 家屬登船拜祭
鄒幸彤煽惑罪脫 律政司申上訴6‧8審
鄒幸彤煽惑罪脫 律政司申上訴6‧8審
貨櫃碼頭龍門架輾斃工人 勞處發停工通知
貨櫃碼頭龍門架輾斃工人 勞處發停工通知
議員質疑履職制官員權大 麥美娟：免區議員坐15分鐘走
議員質疑履職制官員權大 麥美娟：免區議員坐15分鐘走
被指曾撐取消委任制 麥批斷章取義
被指曾撐取消委任制 麥批斷章取義
2025後BNO簽證存否 英領事：暫無討論需變
2025後BNO簽證存否 英領事：暫無討論需變
校內分娩後棄 中六生認殺嬰 官嘆悲劇索感化報告 前男友稱自己才應坐牢
校內分娩後棄 中六生認殺嬰 官嘆悲劇索感化報告 前男友稱自己才應坐牢
約瑟爹利頭骨凹陷命危 警查虐畜
約瑟爹利頭骨凹陷命危 警查虐畜
涉襲《東張》主持 七旬婦稱被誣拒簽保
涉襲《東張》主持 七旬婦稱被誣拒簽保
童樂居虐兒案 打頭跪腿虐9童 被告盼日後服務老人
童樂居虐兒案 打頭跪腿虐9童 被告盼日後服務老人
房車失控衝落坡 險撞涼亭
房車失控衝落坡 險撞涼亭
天水圍南亞漢揮鎅刀 男子遇襲一度半昏迷
天水圍南亞漢揮鎅刀 男子遇襲一度半昏迷
大灣區GBA新聞：內地最忙10地鐵線 7在廣深 穗城軌日載近650萬人次 「客運強度」最高
大灣區GBA新聞：內地最忙10地鐵線 7在廣深 穗城軌日載近650萬人次 「客運強度」最高
灣區手記：針刺實驗 ／文：尚東美
灣區手記：針刺實驗 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳穎欣：區會納才當如麥美娟 曾國衞一句話引笑議事堂……
【Emily】陳穎欣：區會納才當如麥美娟 曾國衞一句話引笑議事堂……
【Emily】五四104周年 陳國基話聯想到「完善地區治理」
【Emily】五四104周年 陳國基話聯想到「完善地區治理」
【Emily】青年調查：八成人最想政府免息貸款助置業
【Emily】青年調查：八成人最想政府免息貸款助置業
【Emily】講咗10年 東鐵月台有第一道幕門喇
【Emily】講咗10年 東鐵月台有第一道幕門喇
【Emily】社企推智能漂書機 黃錦星捐書話當年
【Emily】社企推智能漂書機 黃錦星捐書話當年