2025後BNO簽證存否 英領事：暫無討論需變

根據英國內政部2月數字，超過14.45萬人持BNO簽證移英。坊間將BNO簽證視為人才加劇外流的原因，戴偉紳在《南華早報》訪問稱香港人才流失原因眾多，認為BNO簽證是人才流失趨勢下的產物多於原因。

盼與港回到建設互動 高官年內互訪

中英關係有回暖趨勢，英國外相祁湛明早前說，希望與中國建立更具建設關係。戴偉紳於訪問提及，英國與香港關係過去四五年面對困難，但希望回到建設性互動，包括在商貿、投資、文化藝術等範疇尋求合作。他說，若英國及香港關係夠堅實，相信雙方可私下會面，討論不同意見範疇。

財庫局長許正宇上月訪英，戴偉紳透露，財政司長陳茂波、醫衛局長盧寵茂及教育局長蔡若蓮今年內也會先後訪問英國倫敦，而英國貿易大臣莊敦文（Dominic Johnson）本月8至9日也會訪港。

美跨黨提譴責港國安法

外交部公署促停干預

另外，美國參議院外交事務委員會跨黨派通過無約束力動議，譴責北京政府在港實施《港區國安法》，呼籲美國動用所有可行途徑回應，以及向國際組織施壓取消香港獨立成員的投票權。根據程序，動議稍後交參議院大會表決。

中國外交部駐港特派員公署及港府先後發稿，強烈譴責及堅決反對動議，要求美國政客停止干預香港事務。公署批評參議院外交事務委員會公然為黎智英撐腰站台，強調外部勢力任意對香港事務指手劃腳的日子已一去不復返。港府批評美國政客以政治動機，嘗試破壞特區司法公正及社會穩定。