議員質疑履職制官員權大 麥美娟：免區議員坐15分鐘走

提反對意見屬否違職權 麥：正反兼聽

政府公布區議會改革方案，區議會加入多項職能包括支持政府政策。身兼灣仔區議員的立法會議員謝偉俊指出，民青局長在履職監察機制權力大，有權委任委員會查區議員，並由政務司長處理上訴，認為機制缺民間參與。他強調方案不應矯枉過正，需讓區議會保留存在價值。他會後稱未決定是否支持今次修例，方向上認同區議會需改革，但希望爭取更平衡方案。他認為新方案下民政專員的權力獨大，亦指出其他諮詢機構未如新方案有諸多要求，形容是「一把刀在頭上」。「（區議會）有少少三不像，如果是諮詢架構，就不需聽咁多民政專員指引。（區議員）根據要求做事，否則就要懲處，變成半個公務員。」

新思維狄志遠關注區議員就政府政策表達反對意見、舉辦遊行等，會否視為違職權，麥美娟回應稱當局沒要求區議員只可蒐某類意見，區議會需助政府掌地區脈搏，意見不論支持與否均要聽。

會上大部分議員表態支持改革，多名議員認同引入履職監察機制。麥美娟說當局會就區議員表現訂標準，處理議員開會「坐15分鐘就走」、辦事處經常不開門等問題，過去有區議員在社區與市民口角，也可視為極不檢點。她強調機制設完善調查程序，再交民青局長決定是否懲處，日常監察則由區會主席負責。

與市民口角 列「極不檢點」

工聯會黃國建議在區議會引入國籍要求，不准持外國護照者擔任區議員。政制局長曾國衞表示，區議員必須是香港永久居民，沒國籍要求，新方案不會改變，期望能吸納多元人才。

特首李家超昨接受報章訪問稱，若有任何市民認為區議員表現未如理想，可向區議會主席投訴，亦可向「地區治理領導委員會」、「地區治理專組」或任何政府部門反映。他提到，若區議員表現良好，政府或會委任他們加入其他諮詢架構，以至聘用他們，也有可能當選立法會議員。