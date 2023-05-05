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港聞二

特快特強止痛藥續搶手 「每次返貨10盒 第二朝賣晒」

【明報專訊】本港今年初曾有止痛退燒藥搶購潮，近日流感和新冠夾擊下，港人常用退燒藥「必理痛」仍供貨不足。本報記者走訪多間連鎖或地區藥房，發現逾半沒有「必理痛特快配方」及「特強傷風感冒丸」，僅有售普通止痛配方；有萬寧職員形容來貨「每次就返10幾20盒，第二日朝早就賣晒」。港九藥房總商會副理事長張德榮稱，本地生產退燒藥供應充足，惟個別品牌供港持續不足，入口商早前已要求海外藥廠增加供應，惟需時補充本港龐大需求。

巡4區20藥房全限購

記者本周二和周三觀察銅鑼灣、旺角、大圍及柴灣每區約5間藥房，共觀察12間連鎖藥房如屈臣氏、萬寧及龍豐，以及8間地區藥房，全部藥房限購。分別僅4間連鎖及地區藥房有售必理痛特快配方及特強傷風感冒丸，普通止痛配方及熱飲產品則未見缺貨。個別地區藥房定價亦較高，旺角一間藥房特快配方24粒裝售128元，鄰街萬寧售76元，價格相差近七成。

記者周三下午於大圍一間萬寧發現僅剩熱飲產品，並以顧客身分查詢，職員稱其他必理痛產品上午剛賣清，現雖每日到貨，惟每次僅10至20盒，翌日上午即售罄，且獲分產品種類不定，不能確保有特快或特強配方。大圍一間藥房僅售普通止痛配方，負責人陳小姐稱，主要做街坊生意，疫情以來一直供貨不足，供應常少於訂購量。

業界：適逢黃金周或礙供求

衛生署今年1月曾與藥劑業界及藥房商會商討，會上共識藥房自願實施限購、本地藥廠增加生產，香港醫藥經銷業協會則按需求進口藥物穩定供應，惟會長葉婉婷向本報稱，必理痛製造商非協會會員，不清楚其供應，協會近兩個月無收到藥房缺貨求助，但指適逢黃金周，料藥品和保健品供求或因而緊張。

萬寧回覆稱會密切留意市况，加強採購和確保物流穩定，加快補貨上架。屈臣氏稱一直緊密與供應商跟進，增加各類藥品貨量，並於早前對全線退燒、傷風感冒及止咳系列產品實施限購，措施會因應市况調整。

衛生署稱本港現有746款已註冊藥劑製品含「撲熱息痛」成分，其中675款屬一般售賣成藥，毋須醫生處方；據該署了解，現時有關藥物整體供應維持穩定。

13歲女染甲流危殆

另外，衛生防護中心昨公布多一名13歲本地女童感染甲型流感後情况危殆，初步臨牀診斷未排除與甲流併發敗血症有關。女童過往健康良好，沒接種今季流感疫苗，潛伏期曾往內地。

相關字詞﹕必理痛

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