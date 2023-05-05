港聞

港聞二

月中醫療展 助阿Mo同款外骨骼機械人參展

【明報專訊】第二屆「國際醫療健康周」本月16至31日在灣仔會展舉行，其中第三屆「亞洲醫療健康高峰論壇」及第十四屆「香港國際醫療及保健展」將續以混合網上與現場舉行。醫療保健展的現場展覽本月16至18日舉行，逾300間各地展商參與，場內設有生物科技、化驗室設備及生產方案等展區，展示醫療科技及儀器，包括協助脊髓受損及中風等病人重新學習走路的「外骨骼機械人」。據了解，於MIRROR演唱會事故中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）正使用同款外骨骼協助步行。

按病人調節 雙腿全癱可用

外骨骼機械人由首次參展的普康醫學儀器有限公司代理，功能是訓練失去行路能力的病人學習行路技巧和感覺，病人穿上外骨骼後，機械會帶動病人行走，並按病人腿部力量調節輔助力度，雙腳完全癱瘓者亦可使用。公司董事總經理余德廣表示，不少中風病人定期訓練亦可重新走路。余稱，大埔醫院及九龍醫院等約10間公私營醫療機構及大學已引入外骨骼機械人，期望透過展覽推廣此項科技。

貿發局：大展覽「回流」勢頭好

亞洲醫療健康高峰論壇則於本月17至18日舉行，首日現場舉辦，次日網上舉行，逾80名主管醫療衛生的主要政府官員及組織、國際科研及醫學界專家以及投資者等參與，包括被譽為「無創產前檢查之父」的中大醫學院副院長（研究）兼香港科學院院長盧煜明，以及復星醫藥執行總裁王興利。特首李家超及國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅將在首日致辭。

香港貿發局總裁方舜文昨表示，自本港與內地及國際全面通關，本港會展業亦開始復蘇。方稱，今年3月有逾五成非本地參展商及買手參加國際珠寶展及香港國際影視展，預計今年底有七成非本地參展商及買手參展，明年能恢復至疫情前水平。方續稱，過去本港不少展覽移師至新加坡等地，但很多大型展覽已宣布「回流」本港，形容過去數月「勢頭」很好，有信心爭取回一定數量的國際買手。

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