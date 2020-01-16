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港聞二

冰協第三度報告認或不足 交企管建議 反駁港協 指「核對國歌嘗試不足」不等同「處理有欠莊重」

【明報專訊】冰球港隊2月在波斯尼亞作賽後，發生主辦方賽後播國歌出錯事件。冰協昨第三度按港協要求提交報告，再次承認領隊關婉儀在核對正確版本國歌上或有不足，不論是無心之失及忙於他事，日後亦須改善；同時否認港協早前對冰協的多項指控，包括態度迴避及對國歌未有足夠尊重等。冰協信中提及，已向港協提交改善企業管治建議。港協暨奧委會稱，昨午近6時收到冰協的書面調查報告及企業管治改善方案，現正審視內容，將適時召開董事局會議商討。

列領隊六度核對國歌時序

稱主辦方拒收USB

冰協昨向港協暨奧委會提交調查報告，並將11頁全文上載官網。近半內容列出關婉儀六度核對國歌的時序，包括關曾向主辦方負責職員Mirzet Hodzic要求核實國歌不果，對方亦以已備存國歌檔案為由，拒絕接收關提交附有國歌檔案的USB手指。關其後多度未能找到負責職員跟進播國歌，並在無醫務人員或助理教練在場，及球隊主教練延誤抵達前，獨力兼顧安排醫生為隊員診症，和處理港隊更衣室漏水等「一連串巧合事件」。

指三度以電郵報告回覆港協

否認溝通欠佳 稱不曾迴避

事件至今逾兩個月，港協曾指摘冰協執委會欠溝通及採取迴避態度，冰協昨反駁稱事發後已盡力遵從要求，三度以電郵及報告回覆港協，否認與港協溝通欠佳，強調不曾抗拒或迴避，對有關指控感震驚；反問港協無明確指出欠缺的資料，故無法得知補交內容，認為指控對冰協不公平。冰協在報告重申，縱然未能阻止播錯國歌，關婉儀已盡力嘗試按指引核對國歌，形容港協質疑冰協不莊重處理國歌的指控嚴重，稱「核對國歌的嘗試不足」不等同「處理國歌有欠莊重」，因此向港協嚴正抗議，強調一直重視國家尊嚴，尊重國旗和國歌，知道維護國家尊嚴的重要。

港協上月表示經與特區政府商討後，致函冰協指啟動暫停其會員資格的程序，並按《組織章程細則》給予冰協一個月時間，要求冰協對其未能按相關指引莊嚴處理國歌提交一全面書面解釋，並提出企業管治改善方案，否則將行使權力，以特別決議案暫停其會員資格。

文體旅局上月重申政府與港協目標一致，冀查找出錯原委及改善企業管治，不論調查最後決定如何，將不影響運動員訓練和出賽的政府資助。

今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，大會播錯中國香港國歌。

相關字詞﹕播錯國歌 港協暨奧委會 香港冰球協會

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