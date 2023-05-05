涉串謀假報價單騙法團 物業主任及承辦商被起訴

41歲劉灼恩為港匯物業管理有限公司前物業主任，57歲陳錦華為興發屋宇維修有限公司董事兼股東，兩人同被控一項串謀詐騙，陳錦華另被控5項管有虛假文書。

案發時港匯為土瓜灣私人住宅大廈順麗閣提供物業管理服務，其員工必須向公司認可工程承辦商取得最少3份報價，方可做介乎1萬至20萬元的維修保養工程。

水管工程招標 「陪跑」公司被冒名報價

港匯於2021年為順麗閣邀請報價，以挑選工程承辦商做水管更換工程。順麗閣法團其後經劉灼恩接獲3份報價單，當中興發報價最低，為7萬元，遂將工程判予興發。

劉灼恩及陳錦華涉嫌於2021年3至5月期間串謀詐騙順麗閣法團，虛假地表示興發以外兩張報價單是真實及分別由另外兩間工程公司發出，導致法團將水管更換工程判予興發。

廉署調查發現該兩間工程公司並非港匯的認可工程承辦商，亦沒提交報價單。陳錦華亦涉嫌於去年4月管有另外5份看來是由上述兩間工程公司向另外5幢大廈發出的虛假報價單，涉及住宅大廈、商業大廈及商場。