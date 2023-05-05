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公契列開會須商場代表 黃埔住戶欲改無從

【明報專訊】消委會最新報告揭私樓管理費等六大問題，該會2012至2022年接獲694宗相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫺披露部分投訴個案內容，2013年有黃埔花園業主要求修改公契取消每次會議須有商場代表的規定，但大廈公契規定所有會議必須有商場代表出席，包括修改公契會議，「即使住宅業主全數代表出席，都是會流會」，住宅業主認為有關條款對他們不公。

商場代表不出席改契會即流會

有個案涉及舊樓公用部分權責不清。黃鳳嫺稱，大部分1987年前落成的樓宇，公契均無提及或清晰界定公用部分，當公用部分需維修時，出現權責不清和拖延問題，有損壞亦未能處理，影響大廈安全，最終對業主不利。另有舊樓涉「一廈多契」問題，部分甚至「一廈4契4法團」，影響責任及財務分擔，涉及衛生或執行政府命令時難有共識，「一個大廈有4個法團，咁咪4個一齊拗」，最終要花錢打官司，「如要百分百人（業權份數）才可改公契，可說是不可能任務」。

舊樓一廈4法團 終對簿公堂

業主買樓時一般需預繳2至3個月管理費按金，黃鳳嫺提到，2015年有發展商被揭將部分管理費用作「收樓費」，200名業主向消委會投訴。黃認為，一般來說收樓費應由發展商自行承擔，「但你喺我管理費度撥一筆錢去做呢樣嘢」，業主認為做法不合理。

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