5項目住宅業權不達半 住戶齊心亦不夠票炒物管

3/4項目公契經理人與發展商關聯

消委會在報告指出，持有發展項目大量業權份數或可擁有控制物業管理事宜的投票權，例如成立業主立案法團、解僱物管公司等；所有未售出單位的業權份數均由發展商持有，隨着單位陸續出售，發展商業權亦逐漸減少。不過，一些大型屋苑的住宅部分獲分配業權份數比例較低，導致住宅部分的業主難以籌集足夠份額以通過物業管理的決議。

最低者住宅佔14%業權 倡商住分契

根據《建築物管理條例》，任何擁有逾30%業權份數的業主都可影響管委會任命的投票權，條例亦列明，擁有逾50%業權份數則可左右公契經理人的罷免。報告指出，249個抽樣物業發展項目中，有5個項目的住宅業主獲分配低於50%的總業權份數，最低的項目只有14%，換言之相關屋苑即使集合全體住宅業主也可能無足夠票數通過某些決議，例如解僱表現不理想的公契經理人。

消委會總幹事黃鳳嫺稱，5個項目屬混合用途，涉及商場、住宅、酒店等，當按建築面積分拆時，分配予住宅業主的業權份數較少。她稱解決方法是分開處理住宅及商業項目的契約。

85公契經理人 首10名管近半項目

首任物管公司（即公契經理人）由發展商任命並列明公契，報告亦發現公契經理人普遍與發展商有關聯。249個項目中，共有85名公契經理人管理，186個項目（約75%）與相關項目發展商有關聯；而前10名公契經理人合共管理約47%（116個）發展項目，當中88個項目由發展商相關的公契經理人管理。消委會稱，當主要持份者行使影響力干預特定的物業管理項目或活動時，可能會影響採購選擇，而導致沒話事權的住宅業主需承擔更高費用。