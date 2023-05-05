灣區手記：針刺實驗 ／文：尚東美

如此盛事，一眾內地及香港媒體當然貼身採訪，席間立法會議員顏汶羽透露，在短短一個半月中，他已參觀過3次比亞迪。同事聞言感慨，對呀，自通關之後，大大小小林林總總的考察團接踵而來，考察的地方難免重複，正如2月時的香港媒體高層團，也同樣參觀過比亞迪，見識過針刺實驗。

重複的考察沒什麼大不了，最重要是有成果，正如特首參觀後說的，會對引入比亞迪技術「有新想法」，想法能實現固然是美事，但引入香港後能否持續也十分關鍵。正如小記的記憶中，比亞迪的電動的士在2013年也不是沒有引入香港，卻因種種原因而絕迹於2019年。

此外，2018年港府曾表示要動用1億元帶頭推動電競產業發展，有本地電競公司響應政策，在商業中心開設電競訓練中心，結果卻因《遊戲機中心條例》規管而難以發展，要到2019年電競場地才獲得豁免，不用申請遊戲機中心牌照。

論技術，大灣區不缺領先的新科技，只是「想法很美好，現實很骨感」，如果再像當年讓新技術新業態在香港「乘興而來，敗興而返」，非但浪費人力物力及時間，也只會令香港與灣區其他城市的距離愈來愈遠。更重要是，個半月參觀比亞迪3次不是問題，問題是現屆政府講求KPI，但KPI考究的是考察了多少地方，還是為香港帶來實惠？如果是前者，那麼天天跑去比亞迪看人家的先進科技，對香港發展也是毫無意義的。

文：尚東美