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大灣區GBA新聞：內地最忙10地鐵線 7在廣深 穗城軌日載近650萬人次 「客運強度」最高

【明報專訊】經國家統計局批准，由中國城市軌道交通協會撰寫的《城市軌道交通2022年度統計和分析報告》早前發布。截至去年底，內地共有55個城市開通城軌交通，營運線路308條，總長度1.03萬公里，比香港到英國直線距離（9557公里）還遠。當中廣州去年城軌交通客運量最高，內地10條最忙碌的地鐵線當中亦佔了5條。

內地城軌總長1萬公里 地鐵為主

《城市軌道交通年度統計分析報告》是政府相關部門制定政策和規劃、行業相關單位和專業技術人員分析研究的重要參考資料。內地的城軌交通包括9類，分別是地鐵、輕軌、跨座式單軌、市域快軌、有軌電車、磁浮交通、自導向軌道系統、電子導向膠輪系統及導軌式膠輪系統；去年內地1.03萬公里的城軌線路總長度中，有8008公里屬地鐵線，佔比77.84%，遠高於其餘8類交通。

數據顯示，去年內地城軌交通客運量193.02億人次，按年下降 18.54%，主要因去年繼續受新冠疫情影響。當中像佛山、蕪湖、紹興和洛陽因有新線路開通，整體客運量有較大增幅，另一方面，像上海、北京、廣州、深圳、等去年疫情嚴重城市，客運量則出現較明顯跌幅。

去年客運量排名前五的城市分別為廣州、上海、北京、深圳和成都。廣州全年客運量23.61億人次，按年下降16.78%；上海22.88億人次，年降36.11%；北京22.63億人次，年降26.23%；深圳17.5億人次，年降19.98%；成都15.72億人次，年降12.77%。頭五名城市客運量均下降，但仍佔全國總客運量的53%。從日均客運量計，去年內地日均客運量5505.72萬人次，按年少17.96%。上述5市也同樣出現雙位數跌幅。翻查港鐵網頁，港鐵今年3月的本地服務日均乘客量（以周日計算）為470.8萬人次。

新路線多 受累疫情 客運跌兩成

要看一座城市的城軌交通繁忙程度就要看客運強度，這項指標以日均客運量除以線路長度計算。去年內地城軌交通客運強度為每日每公里0.38萬人次，年跌20.07%，下降原因一來是疫情影響，二來去年投入營運的新線路較多，營運初期日均客運量較少，拉低整體客運強度水平。城市方面，廣州的城軌交通最忙碌，去年達每日每公里1.04萬人次（見表），其次是深圳的0.95萬人次，上海排第三，有0.85萬人次，西安及長沙則分別以0.83萬人次及0.82萬人次排第四和第五。

比較地鐵線層面，去年內地10條客運強度最高的地鐵線，廣州佔了5條，其中1號線、2號線及5號線更囊括三甲（圖1）。雖然廣州城軌交通從客運量到強度均全國居首，但其他珠三角城市相對發展「落後」，珠三角只有5城開通城軌交通，線路共40條，長度1350.75公里，佔內地線路總長度的13.13%（圖2）；長三角有17城開通城軌交通線路共87條，長度3160.9公里，佔全國30.73%，城軌交通在所有城市群中最為密集。

明報記者

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