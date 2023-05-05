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涉襲《東張》主持 七旬婦稱被誣拒簽保

【明報專訊】七旬婦涉襲擊無綫電視《東張西望》女主持，被控兩項普通襲擊罪，她否認控罪，申請永久終止聆訊被拒後，案件昨於西九龍裁判法院開審。案發時的攝影師供稱，目睹被告多次以手推車揈向事主，最終用右手㬹大力「批」向事主右邊臉。被告斥《東張西望》散佈假消息稱她的單位是「超級老鼠屋」，但實際上單位「只有10隻老鼠」；又指摘節目組干犯非法禁錮及「起底」罪行。審訊今續。

斥節目造謠 家僅10鼠非「超級老鼠屋」

被告陳碧珍（71歲）沒有律師代表。她被控去年4月28日在大嶼山嶼南道近巴士站涼亭附近及茂記餐廳對出襲擊利穎怡。

控方甫開庭表示，願以簽保守行為方式處理案件；被告拒絕，強調自己無辜，「我被誣衊，指控我的人才犯法」。她又稱有記者在法院外拍攝並將照片放上網，懷疑他們有意「起底」，惟警方未有認真處理。裁判官曾慶東認為事件毋須法庭介入，可由警方處理，決定繼續開審。

案發時負責拍攝的時任無綫電視撰稿員戴家成（音譯）供稱，案發日與利穎怡找被告做訪問，其間被告多次將手推車揈向利並推向利，令對方踉蹌走出馬路邊；又拍打他的攝錄機致一度故障。走到嶼南道近巴士站的涼亭時，被告先拿出電話拍攝攝製隊，再拳打利的盆骨位置，並以右手㬹「批」利的右邊臉，由於襲擊力度大，攝製隊即時上前制止後報警。

攝影師稱被告揈手推車批㬹

被告盤問證人時，質疑攝影師無合法權限拍攝她，直斥他是「起底」罪行的從犯；又形容攝制隊在涼亭「非法禁錮」她。證人一概否認，重申拍攝地點是公眾地方，亦沒阻止被告離開。被告續稱食環署在她的屋中只發現10隻老鼠，斥《東張西望》不應指她的單位是「超級老鼠屋」，散佈虛假及惡意信息。證人強調他只是攝影師，不負責撰稿。

【案件編號：WKCC 2623/22】

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