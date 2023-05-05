約瑟爹利頭骨凹陷命危 警查虐畜

前晚6時許，深水埗基隆街50號一間獸醫診所報案稱一隻狗頭部受傷，疑曾遭人不恰當對待。NPV非牟利獸醫服務協會於facebook稱，一隻約瑟爹利被帶到其動物醫院接受治療，醫生發現狗的顱骨凹陷性骨折及腦挫傷，頭骨明顯有凹陷，經手術後在顱內取出約18塊碎片。

據悉，該啡色約瑟爹利9歲，雄性，其女主人姓鍾。她約6年前將狗交由其母及胞姊照顧。鍾母數日前離港外遊，胞姊繼續在荃灣的單位照顧該狗。據了解，鍾母男友不時會於該單位逗留及居住。至周一（1日）下午5時胞姊離開單位，狗沒有受傷，至翌日早上返回寓所時，發現狗受傷及不清醒，遂帶往獸醫診所治療，相信離家時段只有鍾母男友與狗獨處。

以籠閘夾雪橇犬頸 男狗主被捕

另外，一名男子將一隻雪橇犬放在籠中，以閘門夾其頸，致疑似窒息。有人於網上見到該短片，懷疑狗被虐待遂報警。案件由沙田警區重案組跟進，經調查後在周三拘捕22歲黃姓男狗主。警方在單位發現兩隻雪橇犬，初步檢查無表面傷痕，已交由愛協帶往獸醫處詳細檢查。據悉，因該狗頑皮，男主人遂對其懲罰，女主人同時拍下過程，上載短片至寵物群組徵求訓練狗的建議。