港聞

港聞二

校內分娩後棄 中六生認殺嬰 官嘆悲劇索感化報告 前男友稱自己才應坐牢

【明報專訊】兩年多前一名中六女學生在學校廁格分娩後，將女嬰放在袋中並棄置巴士站附近垃圾桶，路人經過發現女嬰屍體報案。該女生被控一項謀殺及一項屬交替的殺嬰罪，昨在高院承認後罪否認前罪，獲控方接納。案情稱被告分娩後陷入恐慌，案發時精神狀况受影響。法官李素蘭形容本案是「一場悲劇」，認同被告面對的處境困難，先索取感化報告，押後判刑至本月25日，其間被告續准保釋。

被告T.Y.M.被控2020年9月22日在天水圍謀殺不足12個月大的未命名女嬰。被告另被控同日同地因故意作為導致未命名女嬰死亡，即用衣物的一部分塞入女嬰口中。而被告未完全從分娩的影響復元，令她當時精神不平衡。

憂傳哭聲塞口 離校後棄垃圾桶

案情稱，被告案發日早上原在上體育課，但感不適而到休息室稍歇，其後到洗手間。當被告坐在廁板時嬰兒突然出生，並跌入廁盆，被告害怕嬰兒哭喊聲被人聽見，遂以運動服包裹嬰兒，並把衣物一部分塞入其口。

被告之後將嬰兒放入藍色袋子，放在學生活動室後繼續上課，至下午時分帶同袋子離校。清潔工友清洗廁格時見地下和廁盆有血漬，以為只是女生經血。被告回家途中將袋子棄於巴士站附近垃圾桶。

翌日清晨4時許，一名晨運男子發現袋子，並用木枝翻開，發現嬰兒頭部並報案。救護人員到場後嬰兒已無生命迹象，四肢僵硬冰凍，身上有螞蟻爬行和瘀血；驗屍報告稱女嬰窒息致死。

兩名精神科醫生分別稱被告分娩時感劇痛，血流如注，加上嬰兒突然出生，令她恐慌未能思考，精神狀况在犯案時受影響。被告於錄影會面表示，起初不知自己懷孕，後來才知道。警方另尋回女嬰生父Y，他說已與被告分手，承認曾多次無戴安全套下與被告性交，不知她懷孕。

求情稱破碎家庭成長 愧欲以命換命

辯方求情稱，被告成長於破碎家庭，缺乏父母關愛，事後經常發噩夢，並呈上女嬰生父的求情信，稱自己才應坐牢。辯方又引述報告提到，被告深感愧疚，有欲以自己性命換取嬰兒性命的想法。

【案件編號：HCCC 222/21】

上 / 下一篇新聞

私宅管理費飈 消委促增分攤透明度 11年物管投訴半涉價格 倡物監局建公開資料庫
私宅管理費飈 消委促增分攤透明度 11年物管投訴半涉價格 倡物監局建公開資料庫
5項目住宅業權不達半 住戶齊心亦不夠票炒物管
5項目住宅業權不達半 住戶齊心亦不夠票炒物管
公契列開會須商場代表 黃埔住戶欲改無從
公契列開會須商場代表 黃埔住戶欲改無從
涉串謀假報價單騙法團 物業主任及承辦商被起訴
涉串謀假報價單騙法團 物業主任及承辦商被起訴
冰協第三度報告認或不足 交企管建議 反駁港協 指「核對國歌嘗試不足」不等同「處理有欠莊重」
冰協第三度報告認或不足 交企管建議 反駁港協 指「核對國歌嘗試不足」不等同「處理有欠莊重」
月中醫療展 助阿Mo同款外骨骼機械人參展
月中醫療展 助阿Mo同款外骨骼機械人參展
特快特強止痛藥續搶手 「每次返貨10盒 第二朝賣晒」
特快特強止痛藥續搶手 「每次返貨10盒 第二朝賣晒」
鍾錦麟：趙家賢欲協調選舉無人睬 稱民動2020年2月允助初選 與趙說法不符
鍾錦麟：趙家賢欲協調選舉無人睬 稱民動2020年2月允助初選 與趙說法不符
稱熱中政治 12歲做范國威義工
稱熱中政治 12歲做范國威義工
發展局：助潛在申請人擬備資料 土地共享申請期延長一年
發展局：助潛在申請人擬備資料 土地共享申請期延長一年
天星船長通宵更猝死 家屬登船拜祭
天星船長通宵更猝死 家屬登船拜祭
鄒幸彤煽惑罪脫 律政司申上訴6‧8審
鄒幸彤煽惑罪脫 律政司申上訴6‧8審
貨櫃碼頭龍門架輾斃工人 勞處發停工通知
貨櫃碼頭龍門架輾斃工人 勞處發停工通知
議員質疑履職制官員權大 麥美娟：免區議員坐15分鐘走
議員質疑履職制官員權大 麥美娟：免區議員坐15分鐘走
被指曾撐取消委任制 麥批斷章取義
被指曾撐取消委任制 麥批斷章取義
2025後BNO簽證存否 英領事：暫無討論需變
2025後BNO簽證存否 英領事：暫無討論需變
約瑟爹利頭骨凹陷命危 警查虐畜
約瑟爹利頭骨凹陷命危 警查虐畜
涉襲《東張》主持 七旬婦稱被誣拒簽保
涉襲《東張》主持 七旬婦稱被誣拒簽保
家計會推免費孕前基因篩查 針對高危配偶查300種遺傳病 計劃為期3年
家計會推免費孕前基因篩查 針對高危配偶查300種遺傳病 計劃為期3年
童樂居虐兒案 打頭跪腿虐9童 被告盼日後服務老人
童樂居虐兒案 打頭跪腿虐9童 被告盼日後服務老人
房車失控衝落坡 險撞涼亭
房車失控衝落坡 險撞涼亭
天水圍南亞漢揮鎅刀 男子遇襲一度半昏迷
天水圍南亞漢揮鎅刀 男子遇襲一度半昏迷
大灣區GBA新聞：內地最忙10地鐵線 7在廣深 穗城軌日載近650萬人次 「客運強度」最高
大灣區GBA新聞：內地最忙10地鐵線 7在廣深 穗城軌日載近650萬人次 「客運強度」最高
灣區手記：針刺實驗 ／文：尚東美
灣區手記：針刺實驗 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳穎欣：區會納才當如麥美娟 曾國衞一句話引笑議事堂……
【Emily】陳穎欣：區會納才當如麥美娟 曾國衞一句話引笑議事堂……
【Emily】五四104周年 陳國基話聯想到「完善地區治理」
【Emily】五四104周年 陳國基話聯想到「完善地區治理」
【Emily】青年調查：八成人最想政府免息貸款助置業
【Emily】青年調查：八成人最想政府免息貸款助置業
【Emily】講咗10年 東鐵月台有第一道幕門喇
【Emily】講咗10年 東鐵月台有第一道幕門喇
【Emily】社企推智能漂書機 黃錦星捐書話當年
【Emily】社企推智能漂書機 黃錦星捐書話當年