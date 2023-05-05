校內分娩後棄 中六生認殺嬰 官嘆悲劇索感化報告 前男友稱自己才應坐牢

被告T.Y.M.被控2020年9月22日在天水圍謀殺不足12個月大的未命名女嬰。被告另被控同日同地因故意作為導致未命名女嬰死亡，即用衣物的一部分塞入女嬰口中。而被告未完全從分娩的影響復元，令她當時精神不平衡。

憂傳哭聲塞口 離校後棄垃圾桶

案情稱，被告案發日早上原在上體育課，但感不適而到休息室稍歇，其後到洗手間。當被告坐在廁板時嬰兒突然出生，並跌入廁盆，被告害怕嬰兒哭喊聲被人聽見，遂以運動服包裹嬰兒，並把衣物一部分塞入其口。

被告之後將嬰兒放入藍色袋子，放在學生活動室後繼續上課，至下午時分帶同袋子離校。清潔工友清洗廁格時見地下和廁盆有血漬，以為只是女生經血。被告回家途中將袋子棄於巴士站附近垃圾桶。

翌日清晨4時許，一名晨運男子發現袋子，並用木枝翻開，發現嬰兒頭部並報案。救護人員到場後嬰兒已無生命迹象，四肢僵硬冰凍，身上有螞蟻爬行和瘀血；驗屍報告稱女嬰窒息致死。

兩名精神科醫生分別稱被告分娩時感劇痛，血流如注，加上嬰兒突然出生，令她恐慌未能思考，精神狀况在犯案時受影響。被告於錄影會面表示，起初不知自己懷孕，後來才知道。警方另尋回女嬰生父Y，他說已與被告分手，承認曾多次無戴安全套下與被告性交，不知她懷孕。

求情稱破碎家庭成長 愧欲以命換命

辯方求情稱，被告成長於破碎家庭，缺乏父母關愛，事後經常發噩夢，並呈上女嬰生父的求情信，稱自己才應坐牢。辯方又引述報告提到，被告深感愧疚，有欲以自己性命換取嬰兒性命的想法。

【案件編號：HCCC 222/21】