鍾錦麟：趙家賢欲協調選舉無人睬 稱民動2020年2月允助初選 與趙說法不符

稱最終戴耀廷主導協調

律政司署理助理刑事檢控專員羅天瑋主問，認罪被告鍾錦麟供稱，就2020年立法會換屆選舉，民動同年1月曾嘗試協調，但與35+計劃無關，惟最終由戴耀廷主導選舉協調。

鍾錦麟解釋，趙家賢希望民動擔任選舉協調的角色，但不受理睬；另一前民動副召集人馮智活得悉趙的想法，而且知道戴耀廷和區諾軒正游說各方協調選舉，於是馮在同年2月安排戴、趙及鍾在太古城東隅酒店的餐廳會面。

鍾錦麟憶述，戴耀廷在會面提及，由於民主派在2019年區選大勝，認為民主派於立法會可取得過半議席，因此展開協調。戴表示，已聯絡相當數量的民主派參與協調或初選，甚至聯絡了資訊科技人員設計初選程式，藉此建立認證的「數碼代幣」給予選民，日後協助民主派在社會議題上決策。

指戴建議眾籌辦初選

鍾錦麟另指出，戴耀廷建議透過眾籌舉辦初選，自己和趙家賢則有保留，認為初選開支應由參加者攤分，以控制成本，避免不同光譜者提出的要求愈來愈多。鍾指戴耀廷擔心政治素人會認為若要承擔高昂費用，將遭大黨壟斷，故認為眾籌比較可取，及對此有信心，民動沒表示反對。鍾形容戴耀廷在聯絡參選人等方面準備好，但欠缺註冊團體或銀行戶口舉行初選，所以冀民動協助舉辦，在會面達成共識。

官問是否5月獲正式委任

鍾稱「由趙接洽」不清楚

法官陳慶偉關注，民動是否於2020年2月有共識協助辦初選，鍾確認。陳官追問，民動是否於同年5月獲正式委任辦初選，鍾表示不太清楚，稱對於明文協議不知情，指趙家賢代表民動和戴耀廷接洽，民動總幹事黎敬輝也會幫忙。

沒印象協調會上傳閱35+文件

鍾錦麟續稱，至2020年3月，戴耀廷找時任西貢區議會主席的鍾錦麟及時任沙田區議會主席程張迎協助新東選區協調，並於4月召開會議，受審被告何桂藍、鄒家成和認罪被告劉頴匡均有出席，民主黨、公民黨、人民力量、社民連和區政聯盟派代表到場，趙家賢和黎敬輝列席「旁聽」。

鍾錦麟澄清，雖然他兼任民動副召集人，惟當時僅以區議會主席身分開會。會議商討初選方案，有人關注是否具約束力，但進一步沒討論。鍾又稱，從2019年社會事件知悉何桂藍是「立場姐姐」，而鄒家成同年區選落敗。鍾錦麟稱沒印象戴在會上傳閱35+文件，亦不知有會議紀錄。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）