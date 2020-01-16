港聞

港聞二

INDEX GAME 找共同理念者 一起行一起學

【明報專訊】元宇宙近年成為新興概念。INDEX GAME元宇宙遊戲工作室成立至今約兩年，由三四人團隊擴展至約30人，海洋公園、新鴻基、恒生銀行亦是合作伙伴。創辦人王碧琪說，發展時發現市場上無相關經驗的人才，於是舉辦工作坊及課程，亦在大專院校辦比賽吸納人才，「我唔係培養人才，我係招攬一班相信呢件事同我哋理念嘅人一起行，一齊去學習」。

發掘年輕人對元宇宙創作興趣

王碧琪大學一年級已在廣告公司兼職，開始創作生涯，至今20年，由傳統廣告走到目前數碼營銷。她形容自己「係好多諗法嘅人」，認為隨時代轉變，在商業世界如何轉型及增值十分重要。她引述報告指出，目前元宇宙裏逾八成人年齡介乎18至44歲，平均約30歲，年輕人每周在虛擬實境世界的時間逾15小時，有75%「唔係純粹參與」，「佢哋好想創作埋一份」。

兩年前元宇宙在香港尚未興起，但她留意到全球已有不少人參與，於是與數名設計師合作，「一齊去創造呢件事出嚟，膽粗粗去研究sandbox（沙盒遊戲）係點樣做」。她指元宇宙應用區塊鏈技術，「區塊鏈上嘅嘢無得刪改，掉轉諗亦係保留文化，保留大家覺得好珍貴嘅一個地方」，因此構思將香港文化放在元宇宙。

「我覺得呢啲香港消失咗嘅嘢其實好值得保留」，團隊製作一款遊戲，重現九龍寨城的大招牌、窄巷，充滿香港特色。1984年正值簽署《中英聯合聲明》，團隊透過遊戲將1984年的香港還原，包括將2023及1984年的天星碼頭在遊戲裏重現，從而讓用家認識香港歷史。

辦課程比賽 吸納潛質新人

「元宇宙是個由創作者驅動的世界」，她指元宇宙是開拓新世界的行業，有很多職位以往市場上是沒有的，在元宇宙做遊戲與舊式遊戲不同，空間設計尤其重要。她說公司去年在各大專院校舉辦多個職位講座，並講解元宇宙，發現很多年輕人感興趣，「一步步請咗人返嚟」。

公司亦舉辦工作坊及課程培養人才，並與香港知專設計學院合作舉辦比賽，接觸多達5000學生，收到450件作品。她說，公司將會舉辦關於元宇宙的海洋保育比賽，除了香港，亦會擴展到東南亞一帶，令更多有興趣的人可接觸他們。

（香港新坐標論壇）

相關字詞﹕香港新坐標論壇文化人才策略

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