港芭 跨界創意無限 給年輕人「將來」

視年輕人合作伙伴 互相學習

出身於香港演藝學院的李易璇表示，表演藝術是非常強大、可承載不同形式藝術文化的載體，舞蹈是充滿可能性的藝術形式，無語言界限且充滿美感。她說，「跨界別」是文化產業的骨幹，亦是港芭的「DNA」，希望透過跨界別把藝術推廣到生活裏。

港芭2020年12月與香港管弦樂團合作拍片，舞蹈員中環街頭暢跳。李說港芭讓8名舞蹈員發展編舞和創意能力，亦是為了給他們「將來」。她解釋，舞蹈員的職業生命短暫，「當他們不能再跳的時候，譬如35歲，退休後可做點什麼呢？」因此希望他們發展其他潛能，如教學、編舞等。

提到人才培育，她稱到了相應年紀會有相對的經驗，但年輕人有的是創意，「我們基本上都要跟他們學習」。她說，這3年在港芭工作認識很多年輕、能幹、有創意的新人，亦利用文體旅局資助聘請他們，發展其才華。

港芭去年1月開創「創意媒體工作室（Creative Media Studio）」，負責所有包括宣傳片等拍攝工作，成員包括一名2021年演藝學院畢業生，「我哋提供一個好大嘅平台，畀咗好清楚嘅目標佢哋，然後亦畀佢哋好大創作空間」，包括早前舞劇CoCo Chanel的短片。她說，該畢業生去年更寫信感謝港芭給予發揮機會。

為留人才 特意開設新職位

如何知人善用亦十分重要。李易璇說，在加拿大讀書的實習生有意留在港芭工作，但當時未有職位空缺，港芭之後決定為她開設新職位「Merchandise Development Officer」，讓她與港芭不同合作伙伴推出活動，包括與迪士尼合辦芭蕾舞劇StellaLou's Wonderful Wishes Ballet，工作兩年更獲擢升為高級職員。

（香港新坐標論壇）