爆炸戲棚 培育劇場企業家 學校包場薰陶

推長壽音樂劇 將舞台劇變成生活

陳認為要令舞台劇在香港普及，就要將它變成港人的習慣，建立長壽劇，「唔可以只做得十場八場」，但香港市場較細，每年卻生產很多舞台劇，令不少中小型藝團做得非常吃力。他認為快速擴大市場唯一方法是吸納更多不同層面的觀眾，「將舞台劇變到好似睇電影咁方便」。

他說，音樂劇充滿娛樂性又不乏藝術，但演員水平、製作複雜程度、成本開支較一般話劇高，營運長壽劇本已需要大量台前幕後人員及行政管理人員。他舉例，長壽劇需要「替角」，但該職位在香港較少有，「因為一兩個星期（嘅舞台劇）唔需要咁多替角，亦冇專才做呢樣嘢」。

他說幕後行政團隊亦不可忽視，長壽劇的運作架構由營運經理、行政經理、人事部經理、劇場舞台監督組成，「同做十場八場演出好唔同」，該劇團亦有一名資深培訓及發展經理。他認為長壽劇如要發展下去，需要重點發展行政人員，「搵到個行政好叻，但（劇場）門外漢去做亦未必熟悉」；為提升長壽劇長遠演出水平，他們將開辦相關課程，培養有志之士。

成立管理公司 助演員找工作

他說目前香港市場較細，畢業生未必能投身行業，亦未必能單靠舞台劇「搵食」，為留住人才，成立公司與他們簽約，成為公司旗下演員，替他們接洽舞台劇以外工作，多元發展。

為讓年輕人認識音樂劇，《我們的青春日誌》有數十場由學校包場，「佢哋好enjoy觀劇體驗，甚至搵屋企人或朋友睇第二三次」。他認為教育非常重要，長壽劇讓學校隨時帶隊觀賞，如讓年輕人自小接觸舞台劇，將來便有機會投身這行業。

（香港新坐標論壇）