港聞

港聞二

創意產業吸新血 不離管理教育同行

【明報專訊】香港作為國際都會，文化藝術界發展潛力不可小覷，為吸引和留住優秀人才，各界都在探索不同策略。《明報》上周五舉辦「香港新坐標：構建中外文化藝術交流中心之人才大策略」論壇，邀請4名來自電影、表演藝術、數碼藝術的講者分享人力策略，如何知人善用，他們分別是mm2 Hong Kong監製文佩卿、爆炸戲棚創辦人陳恩碩、INDEX GAME元宇宙遊戲工作室創辦人王碧琪及香港芭蕾舞團行政總監李易璇。文佩卿重用新人，讓他們有成長和發展空間，着重人才品格；陳恩碩提到培養「劇場企業家」的重要；在新領域探索的王碧琪期望招攬同行者，一起學習；李易璇則強調文化藝術界需要更多元化，吸引更多不同背景的「全才」，培養領導者。

mm2 堅持與電影新人合作 看重品格

獲提名香港電影金像獎最佳電影的港產片《濁水漂流》及《窄路微塵》，出自電影公司mm2 Hong Kong新晉導演計劃。mm2監製文佩卿當過編劇，但數月「冇糧出」，為生計離職後，一邊當自由編劇，一邊做侍應支撐夢想，終獲「伯樂」啟發，決定改變行業生態，成為監製。2017年舉辦首屆mm2新晉導演計劃，她稱不會選最成功的導演，希望與新人同行，「成功的導演可以繼續成功，有很多技能，但人品很重要……技能可以栽培，但人品唔可以」。

演藝出身 曾做編劇「冇糧出」

文佩卿早年離開演藝學院後，到城市大學修讀電影，但未畢業已感找工無路，「因為我從來無見過各大求職網站會有導演同編劇嘅招聘」，遂在畢業前半年已報讀海外學校，甚至想改當科學家，擔心從事影視不能養活自己。

輾轉之下，文佩卿回港後仍當上編劇，「不斷去傾故仔、賣故仔，不斷pitching」。不過她數月後便請辭，「我做了那麼久工作，其實沒出過糧」。她認為電影業沒一個很好的行政制度留住人才，她有影視藝術背景，「但入到這工業時不知怎樣找工作，返工原來沒糧出，慢慢我就開始想離開這行業」。

她離職後當自由編劇，仍留在行內，一邊做侍應和攝影來支撐夢想，直至一名新加坡人啟發她，建議她當監製去管理公司，「需要去做一個好好嘅行政管理層，去改正這個生態系統」。她成為監製後在2017年舉辦首屆mm2新晉導演計劃，決定要和新人合作，「因為我也是一個新人」，她選中3人，即電影《窄路微塵》、《濁水漂流》、《七月返歸》的導演。

監製擔當行政管理 盼改行業生態

《濁水》改編自2012年一群露宿者集體控告政府案；《窄路》以疫下香港為背景，描述小人物面對困頓生活、彼此相依的故事。文說，計劃曾遇不如意，不被信任、受打擊。她認為最重要是「相信」，「當你見到呢個人才，佢未必係最成功……因為佢未成功，你先值得去培育佢，成功咗就唔需要你培育」。

明報記者

（香港新坐標論壇）

相關字詞﹕香港新坐標論壇文化人才策略

上 / 下一篇新聞

59非建制區議員 最少7不擬再選 1積極考慮31稱未定 卅載老將：選到也做不到事
59非建制區議員 最少7不擬再選 1積極考慮31稱未定 卅載老將：選到也做不到事
民主黨擬反對「三會提名」門檻
民主黨擬反對「三會提名」門檻
區會下設委會 民政官握主席委任權
區會下設委會 民政官握主席委任權
譚耀宗：港管治架構重塑大體完成
譚耀宗：港管治架構重塑大體完成
居屋清水樓傳炒風 何永賢：正查可能違規個案
居屋清水樓傳炒風 何永賢：正查可能違規個案
蔡玉玲終極上訴 爭議行使記者角色非明知故犯 官質疑律政司方再收窄查冊範圍
蔡玉玲終極上訴 爭議行使記者角色非明知故犯 官質疑律政司方再收窄查冊範圍
立會通過財案 陳茂波：財政非常穩健
立會通過財案 陳茂波：財政非常穩健
指樓市辣招毋須調整
指樓市辣招毋須調整
兩宗申請難趕月內批 土地共享擬延長 累計5申請4進度滯後 議員促勿事後才檢討
兩宗申請難趕月內批 土地共享擬延長 累計5申請4進度滯後 議員促勿事後才檢討
申請涉私人土地遠未達上限 林筱魯：好過無 毋須叫停計劃
申請涉私人土地遠未達上限 林筱魯：好過無 毋須叫停計劃
觀塘碼頭例行清場 團體促訂無家者友善政策
觀塘碼頭例行清場 團體促訂無家者友善政策
拍男童頭致跌倒 童樂居職員囚4周
拍男童頭致跌倒 童樂居職員囚4周
港新聞自由排名稍升 續遜盧旺達 無國界記者：續關注國安法遏聲 港府：指控無根據
港新聞自由排名稍升 續遜盧旺達 無國界記者：續關注國安法遏聲 港府：指控無根據
長沙灣兩男齟齬打鬥 揭雙雙逾期居留
長沙灣兩男齟齬打鬥 揭雙雙逾期居留
涉假醫生紙申病假 民署前職員被控
涉假醫生紙申病假 民署前職員被控
將軍澳私了案 被4人包圍「感危險」 便衣警答「嚟示威」
將軍澳私了案 被4人包圍「感危險」 便衣警答「嚟示威」
事隔近4年 6人6．12集結囚20至39周
事隔近4年 6人6．12集結囚20至39周
理大外衝突：3認罪青年入教導所 官：匹配暴動程度
理大外衝突：3認罪青年入教導所 官：匹配暴動程度
葵涌碼頭「龍門架」輾斃六旬工人
葵涌碼頭「龍門架」輾斃六旬工人
承辦商贈機電署工程師電話 官信出於友誼裁無罪
承辦商贈機電署工程師電話 官信出於友誼裁無罪
控謀殺虐兒 孟裔父母問還押期間子女能否探
控謀殺虐兒 孟裔父母問還押期間子女能否探
連續返工23日天星船長猝死 47歲當通宵更暈倒 遺兩子妻徬徨
連續返工23日天星船長猝死 47歲當通宵更暈倒 遺兩子妻徬徨
30日循環 連續上班25天再放假
30日循環 連續上班25天再放假
跨部門反黑拘262人 檢1600萬元毒品私煙賭具
跨部門反黑拘262人 檢1600萬元毒品私煙賭具
涉洗錢騙案 百人落網
涉洗錢騙案 百人落網
大灣區GBA專題：境外旅客廣州購物 可即買即退稅
大灣區GBA專題：境外旅客廣州購物 可即買即退稅
藝文界育才 霍啟剛提3點倡廣闊思考 籲政府拋開「老思維」 政策引「文化先行」概念
藝文界育才 霍啟剛提3點倡廣闊思考 籲政府拋開「老思維」 政策引「文化先行」概念
演藝蔡敏志：亞洲眼光看國際化 擁抱多元文化主義
演藝蔡敏志：亞洲眼光看國際化 擁抱多元文化主義
浸大潘明倫：跨界合力育才 為藝術拓新可能
浸大潘明倫：跨界合力育才 為藝術拓新可能
教育燃新黃英琦：新一代藝文人應具「橫向思維」
教育燃新黃英琦：新一代藝文人應具「橫向思維」
爆炸戲棚 培育劇場企業家 學校包場薰陶
爆炸戲棚 培育劇場企業家 學校包場薰陶
港芭 跨界創意無限 給年輕人「將來」
港芭 跨界創意無限 給年輕人「將來」
INDEX GAME 找共同理念者 一起行一起學
INDEX GAME 找共同理念者 一起行一起學
家長輕文藝 藝發局倡普及教育
家長輕文藝 藝發局倡普及教育
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】人權新聞獎復辦 明報奪大獎 補頒去年「立場」4獎 無披露作品名
【Emily】人權新聞獎復辦 明報奪大獎 補頒去年「立場」4獎 無披露作品名
【Emily】「為各地帶來勇氣」 鄒幸彤獲光州人權獎
【Emily】「為各地帶來勇氣」 鄒幸彤獲光州人權獎
【Emily】跟入息中位數 陪審員加薪7%
【Emily】跟入息中位數 陪審員加薪7%
【Emily】「無限復活」vs.「妒忌」 基哥陳梓維爆鍵盤戰
【Emily】「無限復活」vs.「妒忌」 基哥陳梓維爆鍵盤戰
【Emily】吸內地港生 公務員局增設上海考場
【Emily】吸內地港生 公務員局增設上海考場
【Emily】腳傷卓永興篤拐杖去立會
【Emily】腳傷卓永興篤拐杖去立會