跨部門反黑拘262人 檢1600萬元毒品私煙賭具

【明報專訊】警方有組織罪案及三合會調查科及各總區展開反罪惡及反三合會行動，共拘捕262人，包括幫派主腦及骨幹，並檢獲超過1600萬元毒品、私煙、賭博工具及武器等。警方稱會繼續打擊暴力罪案、相關黑社會活動及其收入來源。
警：截黑社會生財來源
O記總督察馬志聰表示，上周四（4月27日）起一連3日展開「逸影」行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，行動中檢獲小量武器、毒品、42部釣魚機及大量酒類飲品。警方聯同入境處上周六晚在尖沙嘴展開「撒哈拉」聯合行動，打擊黑社會活動及非法黑工等情况。
西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒表示，今年2月底，兩幫派因爭奪尖沙嘴的毒品生意而發生嚴重暴力案。經深入調查後展開「豐譽」行動，於3至4月期間共採取12次拘捕行動，搗破5個毒品倉庫及分銷中心、一個毒窟，檢獲40公斤毒品，市值約1560萬元，另亦檢獲50萬元私煙。
被捕的169男93女，年齡15至87歲，涉嫌管理賭博場所、在賭博場所內賭博、販運危險藥物、無牌售賣酒類飲品、在沒有領有酒牌的處所飲酒、違犯逗留條件、傷人、洗黑錢、公眾地方非法打鬥、非法集會、襲擊致造成實際身體傷害、販毒、管有危險藥物、管有應課稅品、經營毒窟及吸食或注射毒品等罪行，部分已被落案起訴。