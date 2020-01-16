跨部門反黑拘262人 檢1600萬元毒品私煙賭具

警：截黑社會生財來源

O記總督察馬志聰表示，上周四（4月27日）起一連3日展開「逸影」行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，行動中檢獲小量武器、毒品、42部釣魚機及大量酒類飲品。警方聯同入境處上周六晚在尖沙嘴展開「撒哈拉」聯合行動，打擊黑社會活動及非法黑工等情况。

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒表示，今年2月底，兩幫派因爭奪尖沙嘴的毒品生意而發生嚴重暴力案。經深入調查後展開「豐譽」行動，於3至4月期間共採取12次拘捕行動，搗破5個毒品倉庫及分銷中心、一個毒窟，檢獲40公斤毒品，市值約1560萬元，另亦檢獲50萬元私煙。

被捕的169男93女，年齡15至87歲，涉嫌管理賭博場所、在賭博場所內賭博、販運危險藥物、無牌售賣酒類飲品、在沒有領有酒牌的處所飲酒、違犯逗留條件、傷人、洗黑錢、公眾地方非法打鬥、非法集會、襲擊致造成實際身體傷害、販毒、管有危險藥物、管有應課稅品、經營毒窟及吸食或注射毒品等罪行，部分已被落案起訴。