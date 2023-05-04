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連續返工23日天星船長猝死 47歲當通宵更暈倒 遺兩子妻徬徨

【明報專訊】天星小輪一名返通宵更的船長，昨日被發現於停泊在尖沙嘴碼頭的渡輪上暈倒，送院搶救後不治。他因工作編制，已連續工作23天。事主遺下妻子及兩名在學的幼子，遺孀哭訴「我冇咗個老公」，對家中頓失家庭支柱感到徬徨無助，促請天星小輪盡快交代事故。

47歲船長鍾偉明，與妻子育有13歲及10歲兒子，分別就讀中二及小五。鍾太稱丈夫早年為超市經理，約4年前入職天星小輪，現任船長，月入約兩萬元，為家庭經濟支柱。她稱丈夫身體健康，沒高血壓等疾病，現對日後生活感到無助，「樣樣嘢（開支）都好大，好似書簿費、補習費、屋租」。

妻：夫曾透露工作疲倦

鍾太表示丈夫曾透露公司福利不全面，「近排都呻公司走咗十幾人，人手不足」，丈夫自兩年前升任船長，須輪更工作，每月連續工作25天，再放假5天，曾透露工作疲倦。鍾太哭訴「佢為咗呢個家真係做得好辛苦」。另有親友向傳媒透露，猝死可能是疲累所致；而昨日是鍾連續工作第23天。

鍾太稱丈夫勤奮，「連病都唔想請假」，孝順顧家，疼愛兩子，計劃今年8月一家到日本旅遊，詎料陰陽相隔。她希望天星小輪盡快交代事件，「我老公點解會於工作期間突然走咗」，同時希望公司體恤遺屬，給予支援。她又覺得連續工作25日「時間太長」。

天星表惋惜 稱員工滿意工作制度

天星小輪回覆稱，對於有員工當值時突然去世，公司及全體同事均十分惋惜；目前應用的船隊輪更表已沿用多時，而員工普遍支持現有制度，並要求保留。天星小輪將會繼續與員工溝通及檢視安排。海事處回覆稱，事後已派員了解，仍在調查。

昨晨4時許，鍾被同事發現於下層船艙昏迷不醒，送院搶救不治。據悉，他暈倒前曾抽搐，前額有輕微傷痕，不排除跌倒所致。事發時並非渡輪服務時間。

相關字詞﹕天星小輪

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