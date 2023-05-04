承辦商贈機電署工程師電話 官信出於友誼裁無罪

涉2.4萬 辯稱答謝借錢

被告何志權（44歲）是利和電業工程有限公司及長盈電器工程有限公司的董事兼股東，兩公司案發時同為註冊電業承辦商。何被控於2016年1月14日至2019年2月15日，無合法權限或合理辯解而向機電署高級屋宇裝備工程師謝聲德提供款項共約24,000元。該款項為謝的電訊服務費及一部智能手機的費用，而手機其後亦贈予謝。

官指無直接投標關係

劉官裁決時指出，被告的公司不是直接向機電署投標取得工程，而是經承辦商分判工程，承辦商是否投標或中標，不是被告或其公司可控制。

劉官亦引述被告在與廉政公署錄影會面中的解釋，謝聲德曾經借錢給他周轉，被告為答謝送電話，「當係識個朋友，大家交流」，財政紀錄亦顯示被告每月向謝還債，脗合被告解釋；證供亦顯示對被告而言電話不算貴重，有時也會提供員工使用，反映他性格疏爽，送電話不足為奇，信納被告基於友誼及感激送贈，裁定無罪。

【案件編號：KTCC 1968/22】