理大外衝突：3認罪青年入教導所 官：匹配暴動程度

3名被告為陳浩漁（現年20歲，下同）、黃雅穎（19歲）和馬健文（20歲）。辯方求情稱，3人案發時僅16至17歲，冀判入教導所服刑。

辯方提到，陳浩漁和馬健文承認曾因好奇接觸大麻，法官林偉權聞言稱不少人吸毒後加入販毒，被告年紀尚輕，「大把前途」，應好好思考該做的事。

林官判刑時稱，2019年反修例事件由和平示威開始，後遭少數「崇尚暴力」的人脅持，有理想、熱情的示威者在他人鼓動下參與暴動；他們明知別人會使用暴力，仍出席暴動場合壯大聲勢，因而犯法。林官強調，法庭不適合處理政治問題，但會依法懲治違法者。

指無證據用武力

在場支持刑責不輕

至於本案，林官指理大事件涉及連串暴動，雖無證據顯示3名被告曾用暴力，但他們出現於暴動現場以示支持，刑責也不輕。林官續稱，3人現時未夠21歲，若判囚可能面對數年監禁，而教導所刑期一般約18個月，獲釋後要接受3年監管令，判入教導所和3人的暴動參與程度「匹配」，遂判3人入教導所。

【案件編號：DCCC 733/20、617/21】

（反修例風暴）