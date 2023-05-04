將軍澳私了案 被4人包圍「感危險」 便衣警答「嚟示威」

兩名不認罪被告為學生盧嘉欣（21歲）及電腦程式員雷藝佳（23歲），被控於2019年10月13日，在將軍澳唐明街公園出口外的唐俊街非法禁錮偵緝警員6191，以及在非法集結中使用蒙面物品；盧另被控同日同地參與非法集結；雷另被控同日在將軍澳唐俊街與唐德街交界，有意圖而導致偵緝警員6191受嚴重傷害，以及參與暴動。

警長梁日輝昨日供稱，案發時他為秀茂坪警區情報組的警員，當日下午奉命到將軍澳區觀察示威遊行情况，他便衣執勤，並獲准帶備一些自保裝備，當時斜揹袋內裝有一支伸縮警棍。

帶自保裝備 袋藏警棍

梁續稱，傍晚6時半，他與另外3名同袍分散進入上述公園，其間他觀察到60至80名示威者在唐明街用水馬及竹枝築成路障。他將事件告知上司，獲指示留在原地觀察。梁稱，約半小時後，部分坐在唐明街路邊花槽的黑衣人大聲問他「阿sir去邊啊」，梁見狀打算往唐俊街方向離開公園，他形容自己步速正常、慢慢移動。

稱黑衣人問是否警察 未回應

梁又稱，4名黑衣人從後追上並包圍他，用肩撞向他，又不准他離開；其中一人問他是否警察，他沒回應，該人又問他為何出現，梁回應是參與遊行示威，其後包圍者加到30至40人。梁今日繼續作供。

本案另有4名被告前日認罪，還押至10月9日判刑。

【案件編號：DCCC431-3、442-3/20】

明報記者

（反修例風暴）