拍男童頭致跌倒 童樂居職員囚4周

官：非最嚴重 事主無傷勢

庭上指出，被告盧敏兒（54歲）於1990年於理工大學完成兒童照顧工作課程後，曾任照顧兒童相關職位，先後從事服裝生意及做家庭主婦，自2012年在童樂居任職幼兒工作員，2018年因工作表現優良而獲嘉許，被告過往曾送故事書給幼童。

綜合背景報告內容和辯方求情，案發於疫情期間，每名職員需要照顧16名幼童，涉案男童B較活躍，需要特別關注。被告解釋，由於當時B在牀邊企圖爬去另一張牀，被告沒有多加思考，遂推他的頭阻止，並無意圖傷害B，而B也沒受傷。事後被告感到羞愧和後悔，亦因此失去熱愛的工作。

案情指出，2021年12月19日，男童B早上醒來背向被告坐在牀上，被告當時與同事談話，其間被告大力以右手拍打B一下，令他臉朝下跌落牀。黃官判刑指即使人手緊張，被告不應取易捨難，以暴力手法照顧幼童。黃官又說不能忽視B的行為構成危險，警方調查沒發現被告另涉虐兒事件，不排除被告採用不恰當手法照顧幼童，但仍須判處監禁。

【案件編號：KCCC 597/22】