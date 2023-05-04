觀塘碼頭例行清場 團體促訂無家者友善政策

現場張貼由運輸署在上月發出的告示，指碼頭屬政府土地，不准非法佔用，違規者可能會被檢控，預告昨早展開聯合清理行動。現場所見，無家者拆除用木板搭建的構築物，將桌椅、牀褥、衣物等家當搬出碼頭外；清潔工將部分獲無家者表明棄置的木板及家具搬上貨車。

政府仍掌酌情權 盼更人性化

「支援露宿街友行動組」成員馮先生指出，清場屬定期行動，由2019年起約每兩個月一次，其後經區議會關注及媒體報道後，成功爭取至現時約4個月一次，運輸署會在兩周前貼公告預告，再由食環署清場及洗地，街友們都有心理準備要收拾家當，「乖嘅，噚日已拎紅白藍執好晒嘢」。他稱此處約有15間「屋仔」，住有20多人，街友一般可在行動後、黃昏時分重返碼頭，形容屬政府與街友之間的默契，惟要重新搭建木屋等。

住20多人 料晚上重返

勞工及福利局長孫玉菡昨日書面回覆議員提問表示，露宿是一個複雜的社會問題，涉及不同政策局及部門的工作範疇。截至今年3月，社會福利署的「露宿者電腦資料系統」紀錄中，露宿者有1441人，較2020至21及2021至22年度的逾1500人減少。社署亦資助非政府機構為露宿者提供短期住宿，目前為露宿者而設的緊急及短期宿位共有626個，包括228個資助宿位，以及398個由非政府機構以自負盈虧方式營運的宿位。