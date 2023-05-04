申請涉私人土地遠未達上限 林筱魯：好過無 毋須叫停計劃

政府更主導可鼓勵發展商合作

本報根據全部申請人提交的公開資料計算，發現3宗已經獲原則上支持的申請涉及的私人土地面積約24公頃，其餘兩宗尚在審批的申請則涉及約6公頃，即佔當局政策目標上限約20%。發展局推出先導計劃時曾表示，為計劃設立時限及面積上限，可鼓勵申請人盡早提交發展計劃，同時經參考專責小組的工作目標而制定的150公頃上限，是一個相對適中的估算，亦可補足作為主軸的政府主導收地工作。

林筱魯認為，儘管計劃進度距昔日目標甚遠，但沒有必要「斬釘截鐵放棄計劃」。他指出，計劃仍可為發展商提供多一個選擇，而且隨着政府主導的土地供應愈來愈多，如北部都會區及交椅洲人工島項目等，不排除日後發展商會因此選擇釋放部分土地儲備，與政府合作，提供公私營房屋。

精簡程序 局方冀年內通過

此外，立法會正審議精簡發展程序的條例草案，當中城規和道路刊憲程序所需時間，將由現時的「2+9個月」（即兩個月收集公眾意見，9個月處理意見並提交行政會議），縮減至「2+5個月」；據了解，草案或有機會於今年上半年完成審議。

外界關注大型基建，如土地共享先導計劃下的項目可否受惠，發展局回應稱，期望精簡發展程序條例草案可在年內通過，並在其後約兩個月內生效。至於土地共享計劃下的項目會否受益，局方稱視乎相關法定程序啟動時，經修訂的條例是否已經生效。