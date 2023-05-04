兩宗申請難趕月內批 土地共享擬延長 累計5申請4進度滯後 議員促勿事後才檢討

明報記者 區慧盈

有立法會議員批評計劃進度不理想，有違政府「提速提效提量」政策方針，認為政府不應該待計劃結束時才檢討調整。

審批延誤最長達年半

先導計劃旨在「補足」政府主導作特定公共用途的私人土地的規劃工作，同時加快及促進在申請用地內公營及私營房屋的發展等。計劃原定明日結束，至今接獲5宗申請，有3宗申請於去年11月獲批，當中兩個分別位於元朗蠔洲路及大埔林村項目的分區計劃大綱圖已於上月發還城規會修訂，料最快今年第四季啟動改劃。若按原定時間表推進，兩項目最快可於2027年提供房屋土地供應。

此外，就元朗蠔洲路項目，申請人已就可能的環境干擾提出緩解措施，相關方案正由漁護署審閱，發展局表示，待有關方案和其他詳細技術評估備妥，將提交改劃申請予城規會考慮。

至於另外兩宗申請，包括最早於2021年7月遞交申請的「大埔露輝路及汀角路」項目，以及去年5月遞交申請的「大埔林村社山路以南」項目，至今仍在第一階段、即審核中；以此推算，兩項申請進度已分別滯後約年半及9個月。

發展局：3宗年底展開改劃

發展局回覆稱，先導計劃原定於本月初結束，由於現時尚有個別潛在申請人在與發展局轄下的土地共享辦事處進行初步溝通，政府會考慮延長先導計劃，並適時公布有關詳情。至於3宗已獲原則上同意的申請中，尚欠元朗永寧村項目未啟動發還圖則程序，發展局回應稱會適時啟動程序；並指倘若進展順利，將按計劃於今年第四季，陸續展開3宗已獲原則上同意申請的改劃工作，以便相關工程最快可於2025年展開。

議員指計劃雞肋 政府被動

立法會發展事務委員會主席謝偉銓指出，即使計劃屬「先導」性質，市民仍對計劃有期望，認為目前進度「一般市民都唔會收貨」。他指今屆政府方向講求「提速提效提量」，但至計劃原定結束日期仍有兩宗申請未批，情况不理想。他認為政府早應調整計劃，同時檢討「問題出喺邊」，而非至計劃結束才檢討。

立法會發展事務委員會委員林筱魯指計劃如同「雞肋」，而且政府於計劃中的角色被動，沒有主導權；他認為項目進度不似如期，除了兩宗至今未獲批的申請，另外3宗獲批申請「都不是特別快」，估計或因「卡」在計劃的細節而延誤時間。