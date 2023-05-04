【明報專訊】地產及建造界議員龍漢標提到樓市撤辣的問題，財政司長陳茂波回應稱「目前來說我們不覺得有這樣的需要」。陳指現在供款佔市民家庭入息中位數是69.7%，而過去20年平均數大約51%，現時水平相當高，故當政府考慮是否調整「辣招」時，要看供求、市場情况、價格，也要看一手樓、二手樓之間的差距等因素，指這個差距某程度上反映市場是偏緊還是沒那麽緊。
陳茂波昨在立法會審議預算案時發言，形容去年樓市「有秩序地調整」，跌幅約15%。他指去年樓市下跌時，成交量約45,050宗，而2021年約75,000宗。他指成交量低，意味在去年經濟環境欠佳、息口上升之下，置業者自然較為審慎，但看不到市場上有人急於「散貨」，因此認為這是較為有秩序的調整。他稱，考慮到樓價仍然很難負擔，政府因此去年毋須採取行動。
陳茂波稱，踏入2023年經濟改善，首3個月樓價稍為回升5%，成交量在今年3月回升至6690宗，對此，政府暫時認為是「樓市經調整後穩定下來，開始反彈，成交量回升，是一個穩定的局面」。
甯漢豪料小家庭數目升 房屋需求增
另外，發展局長甯漢豪表示，長遠發展須先增加土地供應，有必要透過填海主動創造土地。對於有意見質疑本港人口下跌，是否仍需要推展北部都會區和交椅洲人工島項目，甯認為隨社會和經濟發展，未來有可能偏向較高人口推算，加上預料小家庭數目上升，會增加房屋需求。