陳茂波昨在立法會審議預算案時發言，形容去年樓市「有秩序地調整」，跌幅約15%。他指去年樓市下跌時，成交量約45,050宗，而2021年約75,000宗。他指成交量低，意味在去年經濟環境欠佳、息口上升之下，置業者自然較為審慎，但看不到市場上有人急於「散貨」，因此認為這是較為有秩序的調整。他稱，考慮到樓價仍然很難負擔，政府因此去年毋須採取行動。

陳茂波稱，踏入2023年經濟改善，首3個月樓價稍為回升5%，成交量在今年3月回升至6690宗，對此，政府暫時認為是「樓市經調整後穩定下來，開始反彈，成交量回升，是一個穩定的局面」。

甯漢豪料小家庭數目升 房屋需求增

另外，發展局長甯漢豪表示，長遠發展須先增加土地供應，有必要透過填海主動創造土地。對於有意見質疑本港人口下跌，是否仍需要推展北部都會區和交椅洲人工島項目，甯認為隨社會和經濟發展，未來有可能偏向較高人口推算，加上預料小家庭數目上升，會增加房屋需求。