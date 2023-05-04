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立會通過財案 陳茂波：財政非常穩健

【明報專訊】立法會昨日三讀通過新一份財政預算案的《2023年撥款條例草案》，以82票贊成、1票棄權大比數通過，唯一棄權票來自新思維狄志遠。財政司長陳茂波發言時表示，本港公共財政非常穩健，強調不應聚焦於一兩年情况下結論，須審視整個經濟周期收支是否平衡。對於個別人士報稅表發出數目連跌3年，他稱實際薪俸稅收入有增加，不擔心影響稅收。

料印花稅賣地回升 陳：應看整個經濟周期

政府2022至23年度預計財政赤字1398億元，多名立法會議員關注長遠公共財政。陳茂波昨日表示，本港是小型、全開放經濟體，大型經濟體「打個噴嚏」都會受影響。他稱，政府開支佔本地生產總值（GDP）的比例將逐步由上年度28%回落至5年後22.1%，舉例去年防疫抗疫基金耗資逾400億元是一次過開支，反觀政府去年收入受印花稅及賣地收入減少而下降，預期未來會回升，長遠收入將高於開支，5年後政府財政儲備會增至接近1萬億元。陳提到政府雖然每年發債650億元，但借貸比率5年後仍只佔GDP 9.5%很低。

個人報稅表連跌3年 稱薪俸稅收增不擔心

稅務局今年發出240萬份個別人士報稅表，連跌3年，惟陳茂波稱不擔心影響薪俸稅收入。他指出雖然發出報稅表數目減少，不過繳交薪俸稅的人數由去年140萬增至今年146萬，薪俸稅收由去年約770億元增至830億元，相信報稅表減少反映疫情打擊中低收入階層，跌出稅網。對是否出現人口外流，他認為工作「總要有人做」，對稅收影響不大。

陳又稱，外圍經濟波動，政府有「底線」思維及風險意識，預備不同情况和演練，確保面對任何衝擊都能夠支撐經濟。他指本港短、中期面對人力供應和土地供應緊張，限制香港發展容量；政府不會迴避勞動力短缺問題，將尋求社會各方接納的方案。

立法會現有89名議員，昨84人出席，撇除不投票的主席梁君彥，5人沒出席投票，當中葛珮帆、陳永光及周小松近日在社交媒體透露感染新冠，另兩缺席者為何君堯及林筱魯。

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