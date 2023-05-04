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蔡玉玲終極上訴 爭議行使記者角色非明知故犯 官質疑律政司方再收窄查冊範圍

【明報專訊】港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲製作7．21元朗襲擊事件專題報道時用車牌查冊，前年被裁定兩項「明知而作出在要項上虛假的陳述」罪成，違反《道路交通條例》，罰款6000元。蔡不服定罪上訴，被高院駁回後，再提上訴至終院，昨日開審。上訴方力陳蔡玉玲僅行使記者監察社會角色，而且在節目中提及曾向署方查冊，可見她不知違法。律政司一方重申新聞調查不屬交通有關事宜，被法官質疑一再收窄查冊範圍，令被告墮入法網。法官押後頒布判決。

蔡：本案發生已是新聞界最惡劣情况

蔡玉玲昨到庭旁聽，散庭後表示本案發生已是新聞界最惡劣的情况，以她所知有傳媒機構不允許記者查車牌，若最終敗訴，「只能覺得好遺憾」。她稱判決將考慮公眾知情權、新聞自由和個人私隱之間的平衡，並釐清現行法例下，政府有否賦權傳媒查冊，抑或一刀切把傳媒排除在外。

案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛及林文瀚、非常任法官甘慕賢處理。上訴人蔡玉玲一方提出兩項法律議題，首項根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，運輸署長可否因申請目的與「交通及運輸事宜」無關，拒絕提供車輛證明書；次項為如署長可拒絕，應如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，特別是上訴人就牽涉道路上使用車輛而做新聞調查。蔡亦爭議她被裁定「明知」而作出虛假陳述，造成實質及嚴重不公。

「僅3目的可選」 上訴方：非本着違法目的陳述

上訴方資深大律師陳政龍陳辭認為，雖然條例列明就「道路交通的規管、車輛與道路（包括私家路）的使用，以及為其他相關的目的」而訂條文，但「車輛與道路的使用」不一定指道路上使用的車，法庭應更廣泛詮釋含義。張官問，若申請人用假名，當局應否拒絕申請；陳說署長有權問申請目的，若用作犯罪，署長可拒絕申請。陳亦提到申請人填寫資料時可供剔選的查冊目的只有3個，認為非本着違法目的而作出陳述，署長便不應拒絕申請。

林官關注應如何兼顧私隱問題，陳稱須視乎個案情况，本案車主以公司名義登記，不涉私隱。霍官問，若報道名人與他人有染的消息該如何處理，陳說此情况下，上訴方會處於弱勢，惟傳媒有監察社會角色，舉例調查官員擁多輛車，與收入不符。上訴方重申記者查冊由來已久，節目中列出獲得資料的方式，蔡亦以真實身分行事，反映她非明知故犯。

代表律政司的答辯方則指新聞調查不屬於與「交通及運輸事宜」相關的活動。林官問到，如參與調查的是警方又應否獲准許，答辯方認為應視乎性質是否與交通有關，法定機關如警方查冊目的或是索取更多與交通意外有關的資料，而意外當事人亦可透過此渠道考慮是否採取法律行動。

答辯方：虛假陳述否 非單憑查冊行為而論

至於律師查冊是否符合要求，答辯方稱法律代表可去信署長解釋申請原因，重點是否屬虛假陳述，不能單憑查冊的行為而論。李官聽罷質疑，答辯方一再收窄查冊的申請範圍，以使被告墮入法網（cutting down the scope of the statement so as to catch the accused）。答辯方重申，對「交通及運輸事宜」唯一合理詮釋不包括新聞調查，任何人均會如此理解。

【案件編號：FACC 2/23】

相關字詞﹕終審法院 車牌查冊 蔡玉玲 721元朗黑夜 鏗鏘集 港台節目 反修例事件

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