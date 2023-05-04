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居屋清水樓傳炒風 何永賢：正查可能違規個案

【明報專訊】近期有報道指不少私樓業主以親屬名義抽獲居屋單位後，將從未入住的居屋單位（俗稱清水樓）在市場放售，從中牟利。房屋局長何永賢昨日書面回覆立法會議員提問時表示，如居屋業主在未經房委會同意下不再實際或永久居於該物業，房委會有權要求對方將單位售回房委會；又稱房屋署正調查個別可能違規個案，以採取適當行動。

立法會議員謝偉俊早前向房屋局提問，有否研究規限居屋業主在出售單位獲利後，所得利潤必須按一定比率與政府庫房分帳，甚或嚴格限制居屋業主出售單位，規定只可按累計通脹定價出售予符合資格申請「白居二」（白表居屋第二市場計劃）者或符合綠表資格者，以減低炒賣居屋圖利誘因。

何：再收緊轉讓恐損第二市場供應

何永賢回覆，房委會1978年推出居屋時已訂立轉讓限制，以防投機行為，同時避免過分削弱單位的吸引力，減低申請者購買意欲；房委會已於2022年1月收緊新推出的資助房屋（包括居屋和綠置居）轉讓限制，第二市場毋須補地價以不高於原價轉售的期限，由首次轉讓日期起計兩年延長至5年；補地價後於公開市場出售單位的期限，由首次轉讓日期起計10年延長至15年。

何又稱，房委會修訂轉讓限制時，已平衡社會對收緊轉讓限制的訴求和讓資助出售單位能在市場、特別是第二市場流轉的需要，進一步收緊限制「或增加業主轉讓成本」，無可避免會減少未補價資助出售單位在第二市場的供應，推高在第二市場出售的單位價格，效果恐適得其反，與滿足中低收入家庭置業需要的目標背道而馳。

相關字詞﹕房屋局 補地價 謝偉俊 居屋 房委會

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