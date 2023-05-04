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區會下設委會 民政官握主席委任權

【明報專訊】政府前日公布區議會改革方案，除了選制變化，也建議修改區會職能，如要求區議員支持政府政策、承擔政府委託的事宜。新方案提出由民政事務專員擔任區會主席，一攬制訂會議常規、設立委員會、委任委員會的主席和增選委員等權力。專研公共行政的港大社會科學院前院長卜約翰（John Burns）質疑，區議會權力大減會削弱認受性，當局集中行政權力後，區議員難以制衡民政專員，公眾的制衡力量也極少。

反映民意又要撐政策 學者質疑矛盾

區議會改革方案強調區會需重回諮詢角色，據政府建議，其職能較現時面對更多限制，加入多項新職能要求區會配合政府施政，包括需支持政府政策和法律，並協助推廣及宣傳；要就民政專員指定的議題主動蒐集市民意見，向政府建議應對方案；另要承擔政府委託的其他事宜。另據《區議會條例》，區議會現時可自訂常規、設立委員會、選出委員會主席、委任非議員出任委員會成員等；但據新方案，上述權力全撥歸由各區民政專員出任的區議會主席。

政府曾於2006年檢討區議會角色、職能及組成，在「社區參與計劃」及「地區小型工程計劃」下，賦權區議會審批地區活動及小型工程的撥款申請，2021/22年度總撥款額約8億元。政府2021年因應民主派辭職潮，暫停區會撥款職能；新方案下政府表明區會不應涉及管理地區設施及審批撥款，將修改法例，意味事隔10多年後撤銷區會撥款權。

卜約翰稱新方案一方面期望區議員反映地區民意，同時間要求區議員支持政府政策，質疑兩者互相矛盾，預期區議員將淪為政府「啦啦隊」。對於區議會不再具撥款權，卜約翰認為反映當局欲集中行政權力，他擔心區議會權力大減，會削弱區議員在市民眼中的能力和重要性，有損區議會認受性。

曾國衞：曾研「332」「432」 現最理想

民青局長麥美娟昨否認大幅削減直選議席等同「懲罰」選民，強調市民在新制度下仍可投票。就新設的「履職監察機制」，麥指日後會制訂指引，列出會議出席率、定期會見市民次數、有否遵守會議常規等客觀標準。政制局長曾國衞稱，委任、地區委員會組別和直選曾考慮「3：3：2」及「4：3：2」比例，但認為現時比例最理想。他重申直選議席不是愈多愈好，過往全直選能否達到良政善治及社會穩定「有目共睹」，冀社會別太集中直選比例多寡。

相關字詞﹕民政事務專員 三會 區議會改制

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