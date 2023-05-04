民主黨擬反對「三會提名」門檻

民主黨主席羅健熙說，交流會初步聽取黨友意見，會上坦誠交流新區議會方案及黨未來路向，未有結論。至於區議會新制下參選與否，羅說兩邊都有討論，「選會點，唔選會點」。

據悉，會上有民主黨人憂慮不可能獲三會合共9個提名。有年輕黨員表明區議會新制下不會參選，但有聲音支持參選。

楊森：新制大倒退 但原則上應參與

楊森接受本報查詢時質疑，新區議會方案提出由民政專員擔任區議會主席及恢復委任，是倒退至1980年代，將區議會納入政府行政。他說，日後區議會面對更大限制，民主派就算參加直選，如「全取」也只佔整體一成議席，「市民好容易覺得，不如唔做」。

與此同時，楊森認為原則上政黨應參與議會工作，取得市民授意及影響政府議程，從而帶來政策改變，否則流於壓力團體，只能在制度外發聲。他承認民主派面對1970年代以來未見的低潮，他個人傾向處境愈困難，民主派愈要在制度中為民發聲及體現民主意志，盡量避免清一色，「就算不影響議會決定，都有一把聲音，這是民主派應該擔當的」。

楊森說，自己曾入獄，事後更感受到最困難時要企穩崗位、彰顯核心價值，「如果不點起微小蠟燭在風中企穩，點可能見到隧道另一邊的光？」

袁海文：沒空間處理市民議題

以家庭原因表明不再參選的民主黨區議員袁海文則說，在區議會進一步去政治化下，其實已沒什麼空間處理影響市民的議題，也難再依賴區議會發展政黨。他不評論民主黨員是否參選，但認為有意參選者要交代參選可做到什麼、意義何在，同時呼籲黨員及早交代。袁補充，就算區議會不改制，現屆環境下很多涉全港議題已不能討論，例如地區醫療問題被指不符合區議會職能，「收到好窄、好無癮」。